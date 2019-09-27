Свежий выпуск
​Без помощи не остаются
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Сегодня в большой и дружной семье Павла Андреевича и Ирины Григорьевны восемь несовершеннолетних детей, из которых пятеро учеников и трое дошколят. В настоящее время супруги ожидают прибавления семейства...

– Эта семья впервые обратилась за назначением государственной адресной социальной помощи в апреле прошлого года, – говорит специалист районного Центра занятости населения Ирина Смаилова. – Тогда Ирина Григорьевна занималась уходом за детьми, а супруг не имел постоянного места работы, поэтому мы его трудоустроили в крестьянское хозяйство «Ишим» в качестве подсобного рабочего. Семье была назначена денежная помощь в период с апреля по сентябрь 2018 года в размере 54 099 тенге ежемесячно, общая сумма за 6 месяцев составила 324 594 тенге.

В декабре прошлого года эта семья повторно обратилась за назначением АСП. При этом выделенная ей сумма возросла за счет увеличения черты бедности и составила 76 339 тенге. Главой семьи было подано заявление на единовременную выплату за 3 месяца в общей сумме 229 017 тенге для покупки крупного рогатого скота.

В июне нынешнего года при повторном обследовании материального положения семьи Фаст выяснилось, что ее глава лишился постоянного места работы, а потому ему было предложено открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь Павел Андреевич занимается оказанием услуг, таких как заливка пола, штукатурные работы, колка дров и т. д. То есть, попадая в трудную ситуацию, эта семья без поддержки с нашей стороны не остается.

А в настоящее время в связи с изменениями в законодательстве с 1 апреля 2019 года семья Фаст ежемесячно получает 178 466 тенге. Эти деньги пришлись ей как нельзя кстати, ведь с каждым днем растут потребности и запросы детей, к тому же «на подходе» прибавление в многодетном семействе, которое не только принесет радость в дом, но, разумеется, потребует и немало дополнительных затрат.

Как говорят сами супруги Фаст, участие в программе АСП помогло им открыть свое дело, провести надлежащим образом ремонт в доме, а также обзавестись личным подсобным хозяйством и поправить финансовое положение семьи.

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