Без поражений, но с «серебром»

Наша прославленная шахматистка на этот раз заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit, прошедшем в китайском городе Сиане. Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации шахмат, 18-летняя спортсменка набрала 8,5 очка, как и представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде, но уступила «золото» лишь по дополнительным показателям.

«На выходных успела сыграть китайский турнир. Отыграла без поражений, как минимум могла набрать на одно очко больше, но не вышло. К сожалению, тай-брейк здесь не играется, и по третьему дополнительному условию (количеству побед) заняла лишь второе место. Что ж, в следующий раз выигранные партии нужно добивать».

«Январские праздники? Нет, не слышала. Пока страна праздновала Новый год с Рождеством, я приняла участие в очередном соревновании по шахматам. Чувст­вовала себя как Гарри Поттер перед квид­дичем: каждый раз волнительно, но всегда хочется еще. Обстановка спортивная, соперники достойные, настроение побеждать. И я выиграла! Золотой снитч, увы, не поймала, но набрала 8,5 очка в 11 партиях. Единственная в турнире без единого поражения.

Самая важная партия была в 7-м туре. Я играла белыми и должна была победить, но… у цейтнота было другое мнение, ведь это быстрые шахматы. Итог: ничья. Я сделала все, что могла, выиграв на финише три партии подряд, но этого оказалось недостаточно. К сожалению, тай-брейк не играется, поэтому по дополнительным показателям заняла второе место. Урок на будущее: выигранные партии нужно добивать.

Начало чемпионского года положено. Второе место, которое первое. Благодарю близких моей душе людей за любовь, заботу и веру. Мои победы – ваша заслуга. Огромный респект моим болельщикам. Ваша поддержка дает силы на новые достижения. Казахстан, я с тобой, я за тебя!» – так замечательно прокомментировала она свое выступление в Facebook.