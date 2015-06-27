Свежий выпуск Без посредников Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Он позволяет безработным контактировать напрямую с потенциальными работодателями. Сюда приходят в поисках работы и люди со стажем, и студенты.

Так, искать работу пришел на ярмарку и студент 3-го курса факультета философии и политологии Казахского национального университета им. Аль-Фараби Жоламан Еламан. Он считает, что сегодня надо набираться профессионального опыта уже со студенческой скамьи.

По словам заместителя руководителя управления занятости и социальных программ акимата Алматы Адильжана Нарматова, эти мероприятия всегда собирают много работодателей и претендентов на работу. Но самое главное, они имеют конкретный результат. В нынешнем году запланировано проведение 20 ярмарок вакансий, которые состоятся во всех районах города, а также специализированные ярмарки для людей с ограниченными возможностями и для выпускников средних и высших заведений.

Более 60 компаний и предприятий города предложили около 300 вакансий в разных сферах. Традиционно много их в сферах обслуживания, торговли и строительства. Хотя по ряду профессий в городе, впрочем, наблюдается переизбыток. Вместе с тем в медицинские центры требуются врачи узкой специальности – отоларинголог, гастроэнтеролог, эндокринолог.

А. Нарматов напомнил, что в текущем году дипломы вузов получили 47 000 выпускников, большинство из иногородних специалистов предпочтут работать в мегаполисе, а не возвращаться в свой регион. Поэтому безработица среди молодежи в Алматы составляет 7,5%. Вместе с тем востребованность в рабочих и инженерных профессиях остается актуальной.

К примеру, менеджер по кад­рам проектно-изыскательной компании ТОО «Гео-Алидада» Гульназ Сергали отметила, что их компания вновь набирает инженеров-геодезис­тов, так как во всех регионах страны идет активное строительство, при этом заказчики предъявляют высокие требования к специалистам.

– Мы охотно берем молодых специалистов, которые работают рядом с более опытными профессионалами, – отметила она. – После стажировки они проходят аттестацию, получают категории и начинают трудиться самостоятельно.



