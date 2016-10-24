В общей сложности в ассортименте насчитывалось свыше сотни на­именований продуктов питания. Самую значительную партию доставили фуры, груженые овощами и картофелем, – 450 тонн, так что астанинцы получили прекрасную возможность сделать запасы на зиму по вполне приемлемым ценам, как то водится при торговле без посредников.

Традиционно пришедших на ярмарку угощали пловом, в юртах для них накрыли дастарханы, праздничное настроение задавали прославленные творческие коллективы СКО, подготовившие зажигательный концерт. Но культурная программа, посвященная 25-летию Независимости, началась задолго до открытия торгов: еще на прошлой неделе жители и гости столицы насладились творчеством артистов областного русского драматического театра им. Н. Погодина, казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова и театра кукол.

Кроме того, в ходе акции «Сильные регионы – сильный Казахстан» для астанинцев были открыты выставки, подготовленные архивом Северо-Казахстанской области, областной библиотекой им. С. Муканова и музейным объединением СКО, а также экспозиции картин художников Северного Казахстана.