Как не порадоваться, ведь крестьянские хозяйства реализуют свой товар напрямую, без посредников, отсюда – свежесть продукции и дешевизна. Килограмм отличной говядины, к примеру, можно здесь купить за 1 000, баранины – за 950, а свинины – за 900 тенге. Хорошо сохранившиеся яблоки предлагали по 120–150 тенге за килограмм. За лук, картофель, морковь, капусту просили всего 56, 65, 64 и 60 тенге. Сахар стоил 140 тенге.

На прилавки в этот день выложили 40 тонн мяса, более 100 тонн овощей и фруктов, 10 тыс. яиц, сотни литров кисломолочной и другой доброкачественной продукции.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз