​Без посягательства на суверенитет

Поводом для выступления двух казахстанских ведомств послужили слова председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова. На минувшей неделе в ходе встречи с журналис­тами на «деловом завтраке» в «Российской газете», говоря о расчетах в национальных валютах, он высказал мнение о том, что ЕАБР является «прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии». Кроме того, отвечая на вопрос о возможности перехода на единую валюту в ЕАЭС, глава ЕАБР высказал предположение, что таковой может стать российский рубль.

Казахстанская сторона уже неоднократно излагала свою точку зрения по вопросу введения единой валюты в экономическом союзе, подчеркивая, что это ущемило бы суверенитет стран – участниц ЕАЭС, а, следовательно, является неприемлемым шагом.

Однако в связи с комментариями Андрея Бельянинова, опубликованными в «Российской газете», ставшей официальным изданием Правительства Российской Федерации, Нацбанк РК выступил с комментарием «О воп­росах экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС». В нем казах­станский регулятор напомнил, что в соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 Договора о ЕАЭС, на территории союза предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создания условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы же денежно-кредитной политики и валютного регулирования «полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС».

«Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики», – подчеркивается в комментарии.

Нацбанк РК также напомнил, что в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором. «Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза», – резюмируется в заявлении Нацбанка.

Свою точку зрения на слова главы ЕАБР журналистам высказал и министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Сразу хочу отметить, что ЕАБР является всего лишь международным институтом развития, который финансирует инвестиционные проекты интеграционного характера. Поэтому думаю, что мандата на обсуждение вопросов введения единой валюты в рамках ЕАЭС у него нет и быть не может. Полагаю, это выражение личной позиции Андрея Юрьевича как эксперта, которую может высказать каждый», – отметил Бахыт Султанов.

Глава министерства констатировал, что эксперты и СМИ на различных площадках часто беспричинно будируют данный вопрос. «Однако важно раз и навсегда зафиксировать в умах наших граждан, что вся нормативная база ЕАЭС строго соблюдает вопросы суверенитета каждого участника. Вопросы валютного регулирования и проведения торговых расчетов также являются суверенными», – подчеркнул он.

Министр отметил, что основная задача всех органов ЕАЭС – устранение барьеров в торговле между нашими странами, в том числе при помощи введения единых стандартов и требований к товарам и применение единых тарифных/нетарифных мер и других инструментов к импорту из третьих стран.

Учитывая, что финансовый рынок и монетарная политика напрямую влияют на условия торговли, конкурентоспособность товаров и услуг, страны – участницы ЕАЭС договорились использовать согласованные инструменты, позволяющие их координировать. К примеру, подписано Соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации. Кроме того, на стадии подготовки находится ряд других соглашений («О Совете по курсовой политике», «О допуске брокеров и дилеров на рынки государств-членов»).

Министр сообщил, что к 2025 году члены ЕАЭС планируют состыковку законодательств в страховой и банковской сферах и сфере, регулирующей рынок ценных бумаг. Для этого планируется создать орган, который будет располагаться в Алматы. Он займется ведением реестра субъектов общего финансового рынка, разработкой рекомендаций по сотрудничеству с международными организациями и по улучшению законодательств государств ЕАЭС для их соответствия международным стандартам.

«При этом вести монетарную политику, обеспечивать финансовую стабильность, осуществлять надзор за субъектами финансового рынка национальные банки наших стран будут самостоятельно. Я перечислил тот основной массив работы, который мы будем планомерно реализовывать в финансовом секторе ЕАЭС. И еще раз хочу сказать: на пространстве Евразийского союза введение единой валюты не планируется», – заключил Бахыт Султанов.