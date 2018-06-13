Без права перехода

Когда-то по этому достаточно широкому и длинному мосту тысячи рабочих шли на работу и возвращались обратно со смены. Гигант советской цветной металлургии – свинцовый завод – возвели еще в 30-е годы прошлого столетия. Мостовой же переход появился в начале 80-х годов, когда вплотную к предприятию проложили несколько рядов железнодорожных путей. За все эти годы переход не знал ни одного капитального ремонта.

Свинцовый завод давно обанкротился: один из банков забрал за долги по кредитам его имущест­венный комплекс, да так и не смог вдохнуть жизнь в опустевшие цеха, интерес к которым сейчас проявляют разве что нелегальные сборщики металлолома. Для них это занятие тоже таит угрозу быть погребенными заживо в случае обрушения многотонных конструкций. И такие трагические случаи на территории предприятия в последние 2 года уже были.

Никем не охраняемые металлургические переделы медленно превращаются в руины, представляющие опасность для нормальной жизнедеятельности города, в частности, движения поездов, следующих по железнодорожным рельсам, проходящим под тем самым обветшалым пешеходным мостом...

Первыми тревогу забили железнодорожники, опасаясь, что обрушение моста может на определенное время перекрыть главную железную дорогу региона сообщением Арысь – Шымкент – Туркестан – Москва. А объездного пути нет.

Главный инженер Шымкентской железнодорожной дистанции путей Нуржан Жарылкапов неоднократно обращал внимание местных исполнительных органов на то, что конструкция способна обрушиться в тот момент, когда под мостом будет проходить поезд. При этом последствия могут оказаться самыми трагическими. Движение здесь достаточно интенсивное: в сутки проходит только 56 грузовых составов, не считая пассажирских поездов.

Но старый переход над железной дорогой – это только половина проблемы.

Практически одновременно управление по ЧС Шымкента проинформировало, что не меньшую угрозу представляет собой и дымовая труба, расположенная на территории бывшего предприятия. Ее высота составляет 70 м. В опас­ной близости с бывшим заводом находятся жилые дома. И хотя в случае обрушения башни ее обломки вряд ли достигнут жилья, специалисты предупреждают: сила удара при падении объекта может произвести колебания, равносильные землетрясению силой в 3 балла. И хорошо, если рядом не окажется людей...

– После обращений местных жителей власти приняли решение совместно с представителями служб ЧС, АО «Казахстан темир жолы», прокуратуры и сотрудниками банка провести обследование опасных объектов бывшего свинцового завода, – рассказывает пресс-секретарь акима Шымкента Айгерим Джумагулова. – По его результатам и мост, и труба были признаны аварийными и подлежащими демонтажу.

Железнодорожники и банкиры заявили, что не располагают возможностями для сноса опасных объектов. Так что аварийный мост и накренившаяся труба автоматически стали головной болью местных исполнительных органов.

Независимые эксперты подсчитали, во сколько может обойтись снос башни и демонтаж моста. По информации Айгерим Джумагуловой, эта сумма исчисляется 17 млн тенге. Естественно, выделение средств из городского бюджета на данные цели не представлялось возможным. Так что поиск решения, которое устраивало бы все стороны, потребовал определенного времени.

Специалисты управления по ЧС Шымкента практически сразу заявили, что их в первую очередь волнует мост над железнодорожными путями. Для решения этого вопроса начальник управления Мадияр Жаксыбаев направил письма руководству «Казахстан темир жолы», чтобы решить проб­лему сообща.

Прежде чем приступить к демонтажу, была проведена большая подготовительная работа. Практически на весь день на этом участке железной дороги прекратилось движение поездов, пришлось обес­точить ЛЭП вблизи моста.

За ходом работ по демонтажу наблюдал заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов, заявивший на старте работ, что на демонтаж уйдет примерно 6 часов. Он также сообщил журналистам, что из бюджета «средства не выделялись».

В общей сложности в сносе мос­тового перехода оказались задейст­вованы более полусотни работников железной дороги, около 20 специалистов ГКП «Куатжылуорталык», а также свыше 10 сот­рудников областного департамента по ЧС.

Первым делом демонтировали металлические перила, и только затем при помощи крана были сняты две огромные плиты перекрытия над железной дорогой. Крановщику пришлось проявить способности виртуоза, чтобы поднять и развернуть многометровые плиты в достаточно ограниченном пространстве.

Когда обе плиты демонтировали, пришло время разбирать мос­товые опоры.

Отныне попасть на территорию бывшего завода со стороны проходной можно только преодолев несколько рядов железнодорожных путей, доступ к которым перекрыт металлическим ограждением.

Демонтаж аварийной заводской трубы еще впереди. В городе ждут приезда специалистов-саперов, чтобы снести башню посредством направленного взрыва. Возможно, в спецоперации примут участие военнослужащие одной из воинских частей города, для которых ликвидация опасного объекта станет своего рода учениями, проведенными в реальных условиях.

– Мы уже провели все необходимые экспертизы, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов. – Даже в случае подрыва трубы ее падение произойдет не в сторону города, а в сторону реки Бадам. На этой территории нет ни домов, ни предприятий.