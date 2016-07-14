​Без пробок и с Wi-Fi

Как пояснил исполнительный директор компании Жолдасбек Курманов, поезд Капшагай – Алматы – Капшагай будет ходить ежедневно, два раза в день. Это удобно не только для отдыхающих алматинцев, выезжающих всего на один день отдохнуть, но и для жителей близлежащих поселков, которые работают в мегаполисе.

Курсировать будут пять комфортабельных вагонов – всего 280 посадочных мест. Каждое сиденье оснащено электрической розеткой, в вагонах работает Wi-Fi, в одном из них расположен бар. Сейчас ведутся переговоры с представителями сотовых связей, чтобы оплату за билет при желании можно было списывать с баланса номера абонента.

Железнодорожники рассматривают возможность перенести сообщение на станцию Алматы-2, она ближе к центру мегаполиса, вблизи есть станция метро. В акимате Алматы проект поддерживают, называя его социальным, и надеются, что поезд разгрузит пригородные автомагистрали и будет способствовать улучшению экологии.

Подобный проект запущен еще в 2012 году в Восточно-Казахстанской области: поезд сообщением Усть-Каменогорск – Риддер пользуется успехом и сейчас. В перспективе – разработка еще одного направления: Алматы – Шамалган. Это позволит разгрузить трассу на Каскелен.