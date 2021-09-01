На днях в городских поликлиниках Усть-Каменогорска провели день открытых дверей – постарались лишний раз рассказать населению, что такое коллективный иммунитет и как он формируется. В областном центре и Семее прививочные пункты в буквальном смысле направили в народ – открыли их на базе автомобилей «скорой помощи», в самых оживленных точках.

– Страхи перед вакцинацией – из-за незнания, – пояснил и. о. главного врача городской поликлиники № 2 Усть-Каменогорска Болат Кабидолдин. – Есть такие, кто не без «помощи» антиваксеров настроен негативно. Мы работаем с такими гражданами, объясняем, почему желательно привиться до начала сезона простуд. Рассказываем простым языком, что коллективная иммунизация – единственный выход, без этого не остановить ковид.

Помощниками медиков в просветительской работе выступили крупные предприятия области. К примеру, на известном авто­сборочном предприятии в Семее доля привитых сотрудников достигла 96%. Как пояснила начальник отдела кадров автозавода Жанар Шукитова, с трудовым коллективом, а это 350 человек, предварительно провели собрание. Привели в пример страны, вышедшие из «красной» зоны после масштабной вакцинации. В Европе таких на сегодня много – Германия, Израиль, Великобритания…

– Не секрет, что пока нет вакцин, которые бы давали защиту от вируса на 100%, – поделилась руководитель. – И мы честно говорили, что даже после прививки остается опасность заболеть, хотя и минимальная. Но такой пациент перенесет ковид намного легче. И знаете, коллектив отнесся с пониманием.

Прививочный кабинет начал действовать на предприятии с 16 апреля. Большинство заводчан еще до конца мая прошли полную иммунизацию. Всего у 5% наблюдалось повышение температуры, правда, на следующий день все они чувствовали себя нормально, спокойно выходили на работу. В июле медики вновь посетили предприятие, чтобы привить тех, кто по разным причинам еще не успел этого сделать. В дополнение к уговорам руководство завода предложило сотрудникам «плюшку» – организовало среди вакцинированных розыгрыш автомобиля. Причем участвовать могли те, кто привел с собой в прививочный кабинет двоих невакцинированных. В итоге, по словам начальника отдела кадров, всего 8 человек остались без иммунизации по медпоказаниям. Еще 6 сомневающихся вынуждены еже­дневно определять свой статус через «Ashyq». Предприятие функцио­нирует бесперебойно, в штатном режиме.

Похожая ситуация сложилась на одной из крупнейших горно-рудных компаний области. ТОО объединяет несколько рудников, карьеров, обогатительных фабрик, технологических и транспортных площадок. Трудовой коллектив – тысячи человек! Несмотря на это, 6 400 человек, или 90% персонала, на сегодня получили первый компонент вакцины, 3 600 человек, или 52%, – полный курс.

– У нас трудятся 2,5 тысячи работников подрядных организаций, – дополнительно пояснили в ТОО. – Среди них 75% тоже привиты. Сейчас все меньше скептиков. Многие на примере своих родных и близких видят, чем грозит коронавирусная инфекция, какие осложнения она вызывает. Главы семей сами идут прививаться и еще приводят с собой жен и родителей.