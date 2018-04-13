В Актобе будет реализован проект «Мен ақтөбелікпін!». В его рамках организаторы планируют трудоустроить актюбинских студентов, получивших высшее образование в других регионах страны. По словам руководителя областного управления внутренней политики Булбул Елеусиновой, в текущем месяце в Уральске пройдут Дни актюбинской молодежи. На мероприятии будет проведена встреча со студентами, которые сейчас обучаются в вузах Западно-Казахстанской области. Из 713 ребят в нынешнем году завершат обучение 160 по 45 спе­циальностям, и родной регион готов предложить им работу на таких крупных предприятиях области, как ТОО «АкТеп», «Green House».

На сегодня в области наблюдается потребность в 57 специалистах сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, выпускникам расскажут о преимуществах программы «С дипломом в село!», возможнос­тях молодежной практики.

В целом в других регионах РК получают высшее образование 4 825 актюбинских ребят, 2 418 из них – в Алматы, 1 611 – в вузах столицы, остальные обучаются в вузах Карагандинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.