Без раскачки

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Марина МИХАЙЛОВА
Как сообщает Комитет по ЧС МВД РК и ДЧС города Алматы, спасательные и аварийно-восстановительные работы ведутся круг­лосуточно. Удалось прекратить прибывание воды в населенные пункты, вода вернулась в русло реки. Работы по очистке русла Каргалинки продолжаются, ведутся берегоукрепительные работы, расчищаются подтопленные дворы, восстанавливается подача электроэнергии и газа. Всего расчищено 25 дворовых территорий. Также спасены две коровы и эвакуировано из затопленных участков четыре автомобиля.
В ликвидации последствий ЧП задействовано 1 748 человек, 308 единиц спецтехники, три вертолета. Это силы и средства подразделений МВД РК, местных исполнительных органов и привлеченных организаций. Дежурят 6 бригад Центра медицины катастроф, 4 бригады скорой медицинской помощи, бригада врачей из поликлиник и психологи. Госпитализировано в медучреждения 6 человек, 78 оказана медпомощь. Эвакуировано 1 036 человек, в том числе 51 ребенок. В развернутых пунктах приема пострадавших – в двух школах и здании районного акимата – люди обеспечены медицинской и психологической помощью, горячим питанием. 55 эвакуированных размещены в гостиничных комплексах. Для предотвращения случаев мародерства район патрулируется силами Национальной гвардии.
Также стало известно, что в Наурызбайском и в Алатауском районах подтоплено 127 частных жилых домов, две школы, территория завода «Смак» и скважина. Разрушено семь мостов, в аварийном состоянии несколько пешеходных переходов, что препятствует проходу людей. Смыто 27 опор линий электропередачи – без электроэнергии осталось три тысячи абонентов. В числе пострадавших объектов и школа № 192. В день ЧП к ней было почти не подобраться – здание утопало в грязи. Около школы в полной растерянности стояли ее директор и педагоги.
– Подвал полностью затопило, спортплощадку. Две плиты перек­рытия на этой площадке упали, – рассказали они. – В акимате пообещали, что нам и грязь откачают, и ремонт сделают.
Помощь школе была оказана в этот же день: из подвала откачено более 40 куб. м грязевой массы.
Для оказания экстренной психологической и информационной помощи населению района Комитетом по ЧС открыты телефоны «горячей линии» в Центре управления кризисными ситуациями КЧС МВД РК (г. Астана: 8 7172-53-32-79, 32-32-89) и в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы (8 727-274-22-19). На «горячей линии» дежурят психологи и медицинские работники департамента по ЧС Алматы, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф. В круглосуточном режиме ведется информационно-разъяснительная работа и психологическая поддерж­ка населению. Позвонивших на эту линию в основном интересует селевая обстановка в Алматы и его горных районах, ликвидация ЧС, оказание материальной помощи пострадавшим.
Аким Алматы Ахметжан Есимов отметил оперативную работу всех служб, задействованных в ликвидации последствий стихии. Также градоначальник поручил оперативно завершить оценку ущерба, согласно действующему законодательству определить сумму компенсации и широко оповестить пострадавших о порядке выплат. В кратчайшие сроки необходимо завершить все восстановительные работы.
– Пострадавшие районы буду посещать каждый день, и, пока это требуется, на месте буду знакомиться с ситуацией, – заверил А. Есимов.
Аким дал задание найти распрост­ранителей ложных сообщений и слухов, пытавшихся посеять панику, и привлечь их к ответственности. Также А. Есимов поручил подготовить обращение в Правительство об обосновании необходимости строительства новых защитных сооружений на реках Аксай, Кумбель и наращивание плотины Мынжылкы, провести научное исследование состояния ледников и моренных озер, продолжающих вызывать беспокойство в связи с аномальными погодными условиями.
Для пострадавших начат сбор помощи. В рамках благотворительной акции «Поможем пострадавшим от селя!» общественным фондом «Жана Алатау», созданном по инициативе акима Алматы, открыт счет в Народном банке Казахстана. Средства, поступившие в фонд, будут направлены на восстановление инфраструктуры и различных объектов Наурызбайского района. Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в Алматы, в частности, урагана 2011 года и пожара 2012-го в урочище Медео. В состав попечительского совета фонда «Жана Алатау» входят представители бизнеса, депутаты маслихата города, а также видные деятели культуры.
Реквизиты для зачисления средств:
Наименование фонда: общественный фонд «Жана Алатау»
БИН фонда: 080740011034
Счет фонда: KZ826010131000165601
БИК Банка: HSBKKZKX АО «Народный банк Казахстана»
КБЕ 18

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