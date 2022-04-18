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​​​​​​​Без регламента нет порядка
Ашим Темирхан, Жамбылская область

Проблемные вопросы агропромышленного предпринимательства, представленные региональным филиалом НПП «Атамекен»,
рассмотрены на совещании в акимате Жамбылской области, состоявшемся под председательством заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева.

В ходе встречи жамбылские предприниматели, работающие в аграрном секторе, подняли ряд волнующих их проблем. Так, бизнесмен Берик Касымов затронул вопрос субсидирования строительства колодцев и скважин для аридных зон, а также рассказал о требованиях областного управления сельского хозяйства. По его словам, согласно паспорту проекта обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств субсидируются расходы на строительство трубчатого колодца с предельно допустимой глубиной, равной 50 метрам, для аридных зон – не более 375 метров. Но, как подчеркнул предприниматель, при этом не учитываются региональная специфика, высота расположения участка и глубина залегания подземных вод. При подаче заявки на субсидирование затрат по паспорту № 4 в областном управлении сельского хозяйства от инвестора требуют справку, подтверждающую аридность участков. Ранее такой документ предоставляло «Правительство для граж­дан», а в настоящее время сотрудники ЦОН заявляют, что выдача этих справок не входит в их компетенцию.

Другой вопрос, связанный с отсутствием регламента проведения вторичного карантинного фитосанитарного контроля и надзора, озвучил предприниматель Жанузак Бейсеубаев. Как сообщил выступающий, в соответствии с Законом РК «О карантине растений» уполномоченный орган призван проводить вторичный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, лабораторную экспертизу. Но в нормативно-правовых актах отсутствует регламент действий инспекторов Министерства сельского хозяйства РК, касающийся порядка и времени осуществления этих действий. Между тем до прибытия госинспекторов владельцам грузов в рамках законодательства запрещается вскрытие автотранспортных средств.

Жанузак Бейсеубаев считает, что это вызывает высокие коррупционные риски, поскольку несвоевременный выезд инспектора на вторичный осмотр оборачивается для предпринимателей дополнительными финансовыми издержками из-за простоя автотранспорта или вагонов.

Поднятые представителями местного бизнеса вопросы, в решении которых также заинтересована областная палата предпринимателей, взяты на контроль специально созданной рабочей группой.

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