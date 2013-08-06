Без рекламаций и претензий

[caption id="attachment_2681" align="alignright" width="300"] фото автора[/caption]

Также сегодня в ЦОНах активно используется SIP-телефония – это современная услуга, позволяющая принимать и осуществлять телефонные вызовы посредством Интернета. При этом доступны звонки в городскую телефонную сеть общего использования, включая междугороднюю и международную связь.

При любом появлении новой точки обслуживания населения мы посредством заявок проводим соответствующие изыскания и устанавливаем необходимое оборудование, а впоследствии ЦОНы используют предоставляемую услугу по своему усмотрению. К сказанному мне хотелось бы добавить, что с ГУ «Центр обслуживания населения Акмолинской области» мы работаем в постоянном плодотворном контакте и каких-либо нареканий, рекламаций и претензий от получения наших услуг не поступало.