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​Без риска для здоровья
Марина Пархоменко

Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, перед всеми начальниками лагерей поставлена задача по обеспечению безопасности питания, питьевого водоснабжения, созданию надлежащих бытовых условий.

– Наши территориальные органы проводят в настоящее время дератизационные, дезинсекционные работы, – отметил главный санврач. – К сожалению, в южных регионах эти мероприятия сдерживаются погодными условиями, но без их проведения лагеря не получат разрешение на открытие.

Жандарбек Бекшин также отметил, что взяты на контроль палаточные и юрточные лагеря. Передвижные лагеря могут работать 1–2 дня, стационарные – не более чем 5 дней. В действующие санитарные правила внесены дополнения по размещению такого типа лагерей, по организации в них питания и конкретно по перечню продуктов, допустимых в употребление в походных условиях. Питание может быть организовано либо в ближайшем селе, либо доставлено в контейнерах. Допускается и приготовление пищи на костре, если речь идет о небольших группах отдыхающих.

Сейчас поставлен вопрос о том, чтобы детские оздоровительные организации принимались комп­лексно и комиссионно, тогда будет уверенность в том, что отдых детей не омрачится нежелательными момен­тами. Те, кто не подготовился к открытию своевременно, будут обращаться за разрешением позже. На юге первый оздоровительный сезон планируется провести с 1 по 10 июня, в центральных и северных – с 10 по 20 июня.

Говоря об общей санитарно-эпидемиологической ситуации, главный санврач отметил, что с начала 2019 года в стране зарегистрировано 22 подтвержденных случая менингококковой инфекции, в то время как за аналогичный период 2018 года зафиксировано 60 случаев. В настоящее время на стационарном лечении находятся 5 больных (в Восточно-Казахстанской области – два пациента, в Западно-Казах­станской, Акмолинской и Алматинской – по одному). С подозрением на менингококковую инфекцию в стационарах находятся двое больных, их состоя­ние оценивается как стабильно тяжелое.

Зарегистрированы единичные случаи по семи инфекционным заболеваниям – туляремии, краснухе, клещевому вирусному энцефалиту, паротиту, малярии, кожному лейшманиозу, альвеококкозу. 

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