Колонка обозревателей
Без шаров
Кирилл Пяртель

Первое сентября невероят­ным образом обретает смысл, причем здравый. Министерство просвещения Казахстана обнародовало требования к проведению школьных мероприятий. Теперь не только в День знаний, но и на всех торжественных мероприятиях нельзя запускать в небо шары и голубей. Первое вредит экологии, второе – негуманно. Удерживать их, кстати, тоже нельзя.

И если это правило носит рекомендательный характер, то еще одно условие обязательно к исполнению. Все школьные праздники, включая выездные, необходимо проводить бесплатно, силами школы и без всяких спонсоров. Сложно сказать, кому теперь придется сложнее: педагогам, которым свои­ми силами нужно будет развлекать вполне себе требовательную молодежь, или родителям, которым важно, чтобы у детей было счастливое детство, и не хуже, чем у других детей. А это куда тяжелее, чем просто сборы на абстрактные шторы или линолеум.

Кстати, о традициях. В новом учебном году студенты, в том числе иностранные, будут обу­чаться по всем направлениям в традиционном формате. Ситуация с ковидом в Казахстане стабилизировалась. Все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. Значит, учиться можно будет без удаленки и онлайна.

В этом масса плюсов. Несомненно, вернуться к прежней нормальной жизни хотя бы в этом «нездоровом вопросе» – большое событие. Правда, в крупных городах уже прочувствовали конец удаленки. В Алматы стоимость аренды квартир выросла еще и еще раз. Сначала по причине наплыва граж­дан соседних государств. Теперь из-за студентов.

Начало учебного года ощущается повсеместно. От магазинов со школьной формой до биржи труда. По статистике, сегодня наблюдается повышенный спрос именно на кадры в учреждениях среднего и дошкольного образования. Порядка десяти процентов всех вакансий приходится на эту отрасль.

Описание, структурирование и наименование переживаемых нами времен заставит еще серьезно поломать голову историкам. Постковидный период, словно постмодерн, породил грустную постиронию. Стал свидетелем диалога в магазине. Покупательница сокрушается, что еще недавно аналогичный товар стоил значительно дешевле. Продавец, не меняя интонации вежливого консультанта, отвечает: «Да, жаль, что не успели купить по довоенным ценам, это бы обошлось вам значительно дешевле».

Действительно, жаль.

К хорошим новостям? Легко. Для улицы имени Гейдара Алиева в столице найдут более подходящий проспект. 20 лет назад улица располагалась в поселке «Энергетиков», который по местным меркам можно было считать элитным. А сегодня здесь местечково и грустно. Тем более не так давно в азербайджанском городе Сумгайыт одну из центральных улиц назвали в честь казахского просве­тителя Ахмета Байтурсынова. Неудобно! Впрочем, как сказать.

Бывает же и так, что люди красят улицы, а не наоборот. Параллельно с улицей Алиева проходят улица Владимира Высоцкого, а дальше Василия Шукшина. Здесь же каким-то чудесным образом сохранилась улица Романтиков. И как посмотреть, может, и не нужно в очередной раз переиме­новывать, а лучше акимату дать поручение улицу привести в порядок, чтобы соответствовала имени? Здесь и поля футбольные, и родильный дом – хорошее мес­то. И на табличках сэкономим.

Еще один пример рачительности и солидарности – жители Павлодара. Они скинулись на ремонт старенького «Запорожца», на котором 85-летний пенсионер попал в ДТП. Все началось с завирусившегося видео, в котором, как в плохом анекдоте, иномарка разбила деду автомобиль. Грустный дедушка в этой истории тронул жителей города, которые не только помогли открыть счет в банке для пожертвований, но и за короткое время накидали всем миром денег, которых хватит не только на покрытие ущерба от аварии, но и на покупку нового авто.

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