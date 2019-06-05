Без шума, грязи и дыма: в Казахстане стартовал первый автопробег электромобилей

Технологии
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Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы IGTIC
Сегодня в полдень в столице стартовал первый казахстанский автопробег электромобилей Jasyl Jol - без шума, бензина, и не загрязняя воздух, машины отправились по маршруту "Нур-Султан – Бурабай - Нур-султан" с протяженностью дистанции в 540 км, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



Перед стартом на территории EXPO прошла выставка с участниками акции Jasyl Jol. 

Особый интерес у посетителей и гостей вызвал студенческий проект электрокара Jrun команды NU Team. Каждая деталь машины продумана для увеличения полезной дистанции.



Главными инженерами и конструкторами этого электрокара выступили студенты четвертого курса Назарбаев Университета. При поддержке NURIS (Nazarbayev University Research and Innovation System) и её инженеров, студенты смогли в течение года спроектировать, собрать, проверить и даже выступить с машиной в Сингапуре, где заняли 14-е место в категории электрокаров.



Младший сотрудник NURIS и студент Назарбаев Университета Асет Малик отметил, что это была их курсовая работа. Их команда состояла из десяти студентов.

Также на выставке был представлен автомобиль, собранный в Казахстане. С 2016 года в Костанае налажен выпуск электромобилей JAC совместно со стратегическим китайским партнером. Модель JAC iEV7S - первый серийный электромобиль, произведенный в РК, получивший официальное одобрение типа транспортного средства в Евразийском Союзе.



Стоит отметить, что выбор китайского автопроизводителя JAC в качестве стратегического партнера не случаен. По итогам 2018 года всемирным лидером в области разработки, производства и внедрения электромобилей стал Китай. На рынке КНР было произведено и продано свыше 1 200 000 таких транспортных средств.

Помимо автомобилей отечественного производства были представлены модели американской компании Tesla, немецкие BMW и Smart Fortwo ED, японский гибрид Lexus, британский Jaguar и китайский автобус Ankai. Все они принимают участие в "зеленом" автопробеге.



Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню окружающей среды, проводится в рамках реализации поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева о выполнении обязательств Казахстана по сокращению выбросов в атмосферу и развитию чистых видов транспорта.

"Именно сегодня, в день окружающей среды, мы проводим нашу акцию Jasyl Jol - зеленая дорога. Автопробег из столицы в Боровое даст толчок развитию электротранспорта в Казахстане. В Казахстане электромобилей мало, менее 1 процента. С развитием электротранспорта будет развиваться и инфраструктура. Мы планируем содействовать этому процессу", – сообщил  руководитель аппарата международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Адильбек Басекеев.

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