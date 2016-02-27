​Без скидки на погоду

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Антон СЕРОВ

В течение нескольких дней в маневрах приняли участие войска всех региональных командований Вооруженных сил РК. Для повышения полевой выучки замыслом учения подразделения были переброшены комбинированным способом на незнакомые для них полигоны, а боевая авиация перебазирована на оперативный аэродром в Ушарал.

В ходе практических действий подразделениями отработаны изоляционно-блокирующие элементы на блок-постах и осуществлены наступательные действия. Особенности учения «Айбалта-2016» заключаются в том, что повышение полевой выучки войск проходило в сложных зимних условиях с полным развертыванием частей и подразделений. По единому плану были отработаны тактические эпизоды общевойсковых подразделений, проведены разведывательно-ударные действия на Ми-8, Ми-17, МиГ-27, Су-30, Су-27, Су-25, высажены воздушные десанты и выдвинуты подразделения на лыжах для выполнения боевых задач на незнакомой местности.

На этапе практических действий к учениям были привлечены более 3 тыс. человек личного состава, около 900 единиц военной и другой техники, 20 самолетов фронтовой авиации и 12 единиц армейской авиации. Военнослужащие отработали учебные вопросы по усилению охраны государственной границы с практическим выводом всех подразделений в указанные районы и передачей в оперативное подчинение.

Всего в учениях приняло участие около 5 тысяч военнослужащих, на протяжении всего периода более 1 500 единиц вооружения и военной техники и порядка 30 единиц авиации отрабатывали слаженность действий и реализацию замысла всего учения. К масштабным действиям были привлечены органы управления региональных командований и Аэромобильных войск, оперативные группы от военно-воздушных сил, управления бригад, территориальной обороны, представители Пограничной службы КНБ РК и Национальной гвардии РК.

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