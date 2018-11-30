Без социального напряжения: больницу для чиновников и членов их семей открыли в Караганде

Поликлинику для госслужащих открыли в Караганде, проект сделан по аналогу столичной больницы Управления делами Президента Республики Казахстан. Помимо госслужащих, здесь будут обслуживать их детей и членов семьи. Больницу уже оснастили высокотехнологичным оборудованием, передает Sputniknews.kz.
Государство нацелено создать все условия для работы чиновников. В Караганде эту программу начнут с открытия поликлиники. Это стало известно во время областного совещания, которое проводил департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции.
"Изначально мы продумывали "зеленый коридор", но, сами понимаете, чиновника издалека видно, — отметил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Берик Ахметов. — В очереди если увидят, скандал будет. Социальное напряжение возникает автоматически. Кроме того, так даже удобнее руководителям. Позже мы будем рассматривать возможность распределения путевок в санатории. Я недавно беседовал с одним человеком, и он мне прямо в лицо сказал: "Все для чиновников делаете, когда для народа начнете?". Есть хорошее выражение. Если чиновников обеспечат всем тем, что положено по мировым стандартам, и государство это делает, то никаких коррупционных проявлений не будет. Привожу пример Сингапура и Малайзии. Там начали с бытовой коррупции, обеспечили чиновников всем необходимым. Теперь коррупции в этих странах подвержены всего лишь 6%, и то это руководители высшего ранга".
Проект своим коллегам представил руководитель управления здравоохранения по Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.
"Это совместный проект Минздрава и Агентства по делам госслужбы, созданный в рамках меморандума, — сообщил Нурлыбаев. — Мы разрабатывали его через государственно-частное партнерство, бюджетные деньги не привлекали. Поликлиника расположена на улице Можайского, в центре города, есть удобные парковочные места. График работы поликлиники был согласован с учетом расписания рабочего дня госслужащих. Есть дневной стационар, прием ваших жен и родителей будут вести врачи общей практики, и два педиатра для ваших детей. Есть физиотерапевтический и ультразвуковой кабинет. В консультативном отделении ведут прием врачи по 14 специальностям".
Отдельный кабинет открыт для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам Ержана Нурлыбаева, там установлен самый современный ультразвуковой аппарат. Пока в других поликлиниках области такой системы диагностирования не существует.
"Учитывая нашу занятость, здесь сделан акцент на мониторирование без отрыва от производства, — рассказал Нурлыбаев. — У нас для этого есть аппарат суточного мониторинга уровня артериального давления. Потом врачи анализируют информацию, когда поднималось давление".
Впоследствии эту информацию сверят со временем посещения работы, и медики смогут понять, в чем причина стресса.
Врачи поликлиники будут дистанционно наблюдать за состоянием здоровья госслужащих с помощью биометрических технологий. Специальная система будет собирать сведения об уровне артериального давления, состояния сердечно-сосудистой системы и уровне сахара в крови.
"В поликлинике также будет аптека. Поставки будут производиться под заказ, довозы в соответствии с вашими заявками, если вдруг закончилось какое-то лекарство. Все анализы будут проводиться в рамках бесплатной гарантированной государством помощи", — пояснил глава управления здравоохранения.
Кроме того, поликлиника будет работать по субботам. Ержан Нурлыбаев пообещал, что расписание будут подстраивать под график госслужащих.
