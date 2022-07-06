Без спорта и праздник – не праздник

Каждый день рождения главного города страны, конечно же, не обходится без спортивных состязаний.

Так, мы уже сообщали, что в столичном ледовом дворце «Барыс-Арена» завершился традиционный республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы». Здесь, напомним, триум­фально выступил кызылординский палуан Максат Исагабылов, который в финальной схватке одолел представителя Мангистауской области Нурдаулета Жарылгапова и получил 25 млн тенге призовых, золотой чемпионский пояс, а также переходящий золотой «Тайтұяк» – слиток золота в форме конского копыта.

Серебряный призер соревнований Нурдаулет Жарылгапов заработал 5,5 млн тенге и серебряный пояс, а представитель Жамбылской области Галымжан Кырыкбай, который стал третьим на турнире, получил 1,8 млн тенге и бронзовый пояс.

Особое внимание привлек к себе дебютный международный турнир по боксу «Елорда кубогы» («Кубок столицы»), который прошел во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Недаром у нашего народа этот вид спорта пользуется особой популярностью – все дни состязаний проходили при большой поддержке зрителей.

Поединки прошли в 25 весовых категориях (13 среди мужчин и 12 среди женщин). Всего в турнире приняли участие более 250 боксеров из 10 стран, причем среди них были призеры и победители чемпионатов мира, а также призеры и участники Олимпийских игр. Самое приятное, что в финале из 50 лучших файтеров 23 оказались представителями нашей страны.

Интересен и тот факт, что в некоторых главных поединках мы могли наблюдать представителей лишь одних стран. Так, у мужчин казахстанские финалы прошли в весовых категориях до 60, до 63.5, до 67 и до 92 кг, а в остальных категориях им противостояли представители Кубы, Китая и Узбекистана. В это же время у женщин высокое мастерство продемонстрировали китайские спортсменки, которые провели «свои финалы» в весовых категориях до 60, а также до 81 кг.

Сразу же скажем, что мужская сборная Казахстана выступила просто великолепно. В ее составе оказалось сразу 16 финалистов, и из них 11 стали победителями! Здесь отдельно стоит отметить всех финалистов последнего чемпионата мира – Сакена Бибосынова (до 51 кг), Темиртаса Жусупова (до 48 кг), Серика Темиржанова (до 57 кг) и Махмуда Сабырхана (до 54 кг), которые и здесь завоевали «золото». Один из самых ожидаемых боев был в весе до 71 кг. За звание чемпиона встретились капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов и действующий чемпион мира в весе до 67 кг в Белграде-2021 Сэвон Окадзава. Победа, конечно же, досталась нашему спортсмену.

Также чемпионами турнира стали Саматали Тольтаев (до 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Абзал Куттыбеков (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Что касается женского ринга, то в решающую стадию турнира пробились 7 наших спортсменок. Это неудивительно, ведь приехали представительницы сильнейших сборных Китая и Индии, которые составили им серьезную конкуренцию. В последние годы не на последних ролях и наши соседки – девушки-боксеры из Узбекистана.

Следует особо сказать о Марине Вольновой. Первый в истории отечественного женского бокса призер Олимпиады дошла до финала в категории до 75 кг и победила китаянку Жоу Пан со счетом 5:0. Не подвели и действующие призеры последнего чемпионата мира Жайна Шекербекова (до 52 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг), которые подтвердили свой класс, победив соперниц из Узбекистана. Также «золото» для нас завоевали чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова (до 70 кг) и подающая большие надежды Наталья Богданова (до 66 кг).

В итоговом протоколе у сборной Казахстана по боксу значилось сразу 43 награды – из них 16 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых, что принесло нашей дружине первое общекомандное место. На втором месте – сборная Китая, завоевавшая 3 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. А замкнула тройку сильнейших национальная команда Узбекистана, которая повезла на родину 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

По итогам турнира лучшим боксером среди мужчин стал наш Сакен Бибосынов, а у женщин – китаянка Янг Венлу. Лучшим рефери признан кыргызстанец Абдималик Айтиев, а лучшим судьей – специалист из Узбекистана Алишер Палванов.

В преддверии дня рождения главного города страны подарок преподнесла и мужская национальная сборная Казахстана по баскетболу, которая вышла во второй раунд квалификации на Кубок мира-2023. Наша команда в столице на арене республиканского велотрека «Сарыарка» провела заключительные поединки против сборных Ирана и Бахрейна и, заняв первое место в группе D, теперь будет готовиться к следующему этапу.

Отметим, что перед данными играми наши баскетболисты одержали четыре победы кряду. В ноябре 2021 года Казах­стан дома и на выезде дважды обыграл Сирию со счетом 84:74 и 81:71, а также в феврале этого года в гостях оказался сильнее Ирана – 73:69 и Бахрейна – 95:48. И вот наступило время поставить окончательную точку в отборочном цикле уже в Нур-Султане.

Первый поединок «Степные волки» (так неофициально называют нашу сборную) провели против иранцев и, выиграв эту встречу со счетом 68:60, досрочно обеспечили себе участие в следующем раунде Кубка мира. Видимо, немного расслабившись, а также вспомнив о гостеприимстве и предстоящем празднике, во втором поединке против Бахрейна наша дружина неожиданно уступила гостям со счетом 51:62, но на итоговое положение в турнирной таблице это уже никак не повлияло.

Напомним, что сам розыгрыш Кубка мира пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах – Японии, Филиппинах, Индонезии. Сборные этих стран – хозяек турнира получили автоматический допуск на финал, в котором всего примут участие команды из 32 государств. В связи с этим квота от Азии⁄Океании в квалификации сократилась до пяти сборных (от Африки в финальную стадию попадут также пять лучших команд, от Америки – семь, от Европы – 12 сборных).

А сейчас сборную Казахстана ждет выступление на Кубке Азии, розыгрыш которого пройдет с 12 по 24 июля в Индонезии, после чего главная команда страны проведет два первых матча в рамках второго раунда квалификации на Кубок мира: 25 августа дома против Китая и 29 августа на выезде против Японии.

Конечно же, День города мы отмечаем не только победами на крупных турнирах, но и многочисленными состязаниями, которые проводились и проводятся в мегаполисе.

Так, в столице прошел турнир по уличному баскетболу STREETBALL среди молодежи при поддержке Национальной федерации баскетбола РК, Спортивного союза Казахстана, управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана и МРЦ «Астана жастары». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и развитие уличного спорта. Всего в турнире приняла участие 41 любительская команда, в общей сложности это порядка двух тысяч молодых людей. По результатам состязаний среди юношей первое место заняла команда Street beavers, победителями среди девушек стала команда «Пирожочки».

– Турнир организован с целью объединения молодежи, в нем принимают участие не только спортсмены столицы, но и из других городов Казахстана. Мы рады поддерживать такие мероприятия и помогать молодежи проявлять себя, – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров.

Уже состоялись городской турнир по «народному мячу» среди чемпионов подгрупп «Дидарлы жаз» между учащимися 6-х классов столичных школ, дружеский матч по волейболу при участии школы олимпийского резерва и Центра активного долголетия района Сарыарка.

Вчера вечером на стадионе «Астана-Арена» прошел первый товарищеский футбольный шоу-матч с концертной программой казахстанской медийной футбольной лиги при поддержке Федерации футбола Казахстана. На поле вышли две звездные команды – SPARTA ASTANA и GIMPEXT TURKEY с участием олимпийского чемпиона Серика Сапиева, бойца UFC Шавката Рахмонова, главного героя сериала «Великолепный век» Эркана Кестендиля, чемпионов высшей лиги КВН Дидара Ислама, Дания­ра Джумадилова, экс-игроков турецких футбольных клубов «Галатасарай» и «Бешикташ» и многих других. Цель турнира – организация крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий, нацеленных на развитие и популяризацию спорта, а также на расширение инклюзивных возможностей спорта в Казахстане.

Очень насыщенная спортивная программа ждет жителей и гостей столицы сегодня. Так, в Триатлон-парке в рамках проекта «Голос поколений» планируется проведение около 20 турниров и мастер-классов по уличным и традиционным видам спорта: мини-футболу, велопробегу, лыжным роликам, скандинавской ходьбе, гребле, street workout, бес асык, перетягиванию каната, армрестлингу, тоғыз құмалақ, freestyle football, гиревому спорту, настольному теннису…

Большой праздник будет организован и на спортивном пространстве «Колизей» у монумента «Отан Ана», где пройдет представительный турнир по стритболу Nur Sultan Cup.

А на столичном ипподроме «Казанат» наездники будут соревноваться по видам байги за Кубок столицы. Это традиционное зрелищное мероприятие ежегодно собирает большое количество зрителей – любителей национальных видов спорта.