Без срока давности

В прошлом году Президент поручил искоренить факты пыток в стране. Однако, как утверждают общественники, нередко виновные остаются безнаказанными.

В столице в «Қазмедиа орталығы» прошло заседание «круглого стола», в рамках которого эксперты обсудили проблемные аспекты противодействия пыткам.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента Абзал Куспан, в парламентскую рабочую группу поступил большой законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РК, который направлен на защиту прав граждан. Так, если ранее инициатива подготовки проектов законов об уголовном законодательстве, внесении дополнений и изменений в них принадлежала только прокуратуре, то теперь, благодаря данному законопроекту, это впервые возложено на граж­данские организации и Минис­терство юстиции.

– По вопросам пыток ответственность полностью возлагается на органы прокуратуры, – сказал он. – Меня, как правозащитника, теперь уже действующего депутата, не совсем устраивает позиция надзорного органа в этом вопросе, потому что очень мало уголовных дел, которые были расследованы и направлены в суд. В прошлом году с января я создал комиссию «Amanat», лично встречался, занимался, поднимал вопросы по пыткам. А буквально на днях ко мне на прием пришли родители, сыновья которых погибли, подвергаясь пыткам. Но уголовные дела по этим случаям даже не регистрировались! Поэтому, думаю, реальные цифры сейчас искажаются.

В прокуратуре в свою очередь объясняют, что сначала ведется расследование по факту смерти, а затем, как вступит в силу законный приговор суда, начнутся расследования по пыткам. Однако, как поясняет депутат, это не соответствует действительности, ведь по законодательству оба уголовных дела должны расследоваться одновременно.

К слову, всего по итогам январских событий по вопросам пыток возбуждено свыше 300 уголовных дел, но наказаны были лишь 35 человек.

– Казахстан ратифицировал международный Стамбульский протокол, но на практике он не работает. В этом документе есть нормы: если следственные органы затягивают расследование уголовных дел и не расследуют должным образом какие-либо дела о пытках, упоминается о создании специальной комиссии. Оговаривается, кто войдет в ее состав. То есть говорится об участии активных правозащитников, адвокатов и других гражданских лиц, не связанных с обвинением. Со своей стороны я приложу все усилия для реализации Стамбульского протокола в Казахстане. Что касается дейст­вующего законодательства, то новая уголовно-процессуальная служба только что запущена в производство, и мы будем над этим работать, – заверил Абзал Куспан.

Отметим, что с 2019 года в Казахстане действует общественный фонд Expert Independent Research Institute. Там разработали проект, где с помощью цифровых технологий оказывается помощь лицам, которые подверглись пыткам.

– Мы взяли пример России с «Гулагу-нет», когда видеозаписи о фактах пыток, которые были зафиксированы в исправительных учреждениях Российской Федерации, стали доступны широкой общественности, – сказал юрист фонда Мирхат Серикбаев. – Основная причина, почему пытки до сих пор применяются, заключается в том, что о них не узнает широкая общественность. Наш проект направлен на то, чтобы с помощью цифровых инструментов максимально донести до населения информацию о ситуации в исправительных учреждениях.

По его словам, любой человек, столкнувшийся с пытками, может, зафиксировав данные факты, рассказать о них через специально созданное мобильное приложение или сайт. Цифровые инструменты позволяют определить геолокацию, дату и время.

– Это поможет довести дело до суда и добиться справедливости. Посредством таких инструментов мы хотим достучаться до людей, донести до них важную информацию – по этим фактам нет срока давности! Заявите об этом – и наши эксперты будут отстаивать ваши права, – добавил юрист.