Без стеснения в выражениях

Колонка обозревателя
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

Недавно после выполнения редакционного задания в одной из столичных школ я ждала такси у ворот.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рядом бегали младшеклассники – дети лет восьми-девяти, в школьной форме и с рюкзаками за плечами. Они громко обсуждали свои дела, смеялись, спорили. И почти через каждое предложение звучал отборный мат. Меня поразило даже не то, что дети такого возраста знают эти слова. Возмутило другое – они совершенно никого не стес­нялись. Не замолкали, когда мимо проходили взрослые, не пытались говорить тише. Нецензурные слова звучали так естественно, будто давно стали частью их речи. А на мое замечание школьники даже не отреа­гировали. 

Что порождает такое поведение детей? Причин тому множество: ребята постарше, социальные сети, музыка, Интернет. Мат можно услышать даже в кинотеатре во время просмотра мультфильма: однажды за моей спиной компания молодых людей разговаривала, через слово вставляя нецензурные выражения, хотя вокруг сидели родители с детьми. Так же, щедро пересыпая разговор матом и не обращая внимания на гуляющих рядом взрослых и малышей, обсуждают свои дела и школьники возле нашей редакции, в Парке журналистов Астаны. 

Конечно, интерес детей и подростков к запретному существовал всегда. Возможно, желание сквернословить в юном возрас­те – это бравада, попытка казаться взрослее, испытать границы дозволенного. Но бравада имеет смысл лишь там, где эта граница есть: ребенок ругается тайно именно потому, что знает – при взрослых так нельзя. Сегодня же эта граница стерта. Дети уже не стесняются, прятать такую речь им не от кого: сами взрослые все реже считают нужным выбирать выражения. 

Нецензурная лексика настолько прочно вошла в повседневное общение, что порой мы перестаем ее замечать. Бранные слова звучат не только в минуты сильных эмоций, но и в обычных разговорах. Их можно услышать на работе, в транспорте, кафе, среди друзей и даже в семье при детях...

Принято считать, что выбор слов – личное дело говорящего: прохожие потерпят, а свои поймут. Брань стала своего рода паролем: среди коллег, друзей и родных она будто бы подчеркивает доверие, а тот, кто следит за речью и делает замечания, рискует показаться чопорным и чужим. Выходит, грубость превратилась в признак близос­ти. И именно в самом теплом, доверительном общении ребенок усваи­вает, что бранные слова – это и есть язык своих. 

Причем нормы поведения дети считывают не только с родителей. Если взрослые вокруг сквернословят, трудно убедить младших, что такая речь неприемлема. Можно сколько угодно повторять «так выражаться нельзя», но собственным примером показывать обратное. Так воспитательные беседы расходятся с тем, что ребенок наблюдает каждый день. 

Мы часто рассуждаем о том, какое поколение растет, сетуем на грубость подростков и их манеру разговаривать. Но прежде чем удивляться их речи, стоит прислушаться к собственной. Именно поэтому Глава государства поднимает тему культуры поведения в обществе.

Пора остановиться и задуматься. Культура общества определяется не только его историей, традициями и духовными ценностями. Она проявляется еже­дневно: в том, как мы обращаемся друг к другу, какие слова выбираем, насколько уважаем окружающих. Если мы хотим видеть воспитанное молодое поколение и жить в культурном обществе, начинать нужно с себя.  

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#культура #общество

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