Без стопроцентной предоплаты

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
«Кроме того, более 4 тысяч предпринимателей получили дополнительные к договорам на электроснабжение соглашения об отмене неустойки за превышение договорных величин», – сказал глава ТОО «Караганды Жылу Сбыт». Положительным изменениям способствовал результат экспертного анализа. Палата выявила, что требование энергоснабжающих организаций об обязательной полной предоплате от юридических лиц не только нарушает законодательство РК, но и наносит ущерб субъектам предпринимательства. Они вынуждены отвлекать из оборота значительные суммы.
Факты предоплаты выявлены в большинстве городов и районов области, при этом законодательство предусматривает оплату лишь за фактически потребленную электроэнергию.

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