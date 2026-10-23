Без суверенитета не быть государству

Если задаться вопросом, почему именно День Республики определен нашим главным национальным праздником, то, прежде чем ответить на него, мне хотелось бы мысленно вернуться на 36 лет назад.

Коллаж: Kazpravda.kz

Осень 1990 года. В то время я работал заместителем заведую­щего отделом объединенного аппарата Администрации Президента и Совета министров. Наши рабочие кабинеты находились в здании Верховного Совета на пересечении нынешних проспекта Абылай-хана и улицы Толе би (бывших Коммунистического проспекта и Комсомольской улицы). В части здания, обращенной к улице Панфилова, располагались отделы аппарата, деятельностью которых руководил вице-премьер Мырзатай Жолдасбеков.

Сотрудники аппарата могли свободно проходить на балкон зала, где проводились пленарные заседания Парламента. Время от времени, выкроив свободную минуту между рабочими делами, мы поднимались туда и имели возможность своими глазами наблюдать за всем происходящим, слушать все выступления.

Лично я в день принятия этого документа, то есть 25 октября 1990 года, отложил все остальные дела и провел на балконе практически весь день. Помню, что там находились и многие мои коллеги по отделу. Мы все слышали, все видели. Потому что прекрасно понимали: этот день определяет судьбу нашей страны.

Таким образом, мы стали непосредственными свидетелями принятия Декларации о государственном суверенитете, находясь на балконе зала Верховного Совета. Мы были взволнованы, глубоко потрясены величием происходящего. И вновь вспомнили народную мудрость: «Из подола рукава не выкроишь, без суверенитета государства не пос­троишь».

Все события того дня до сих пор стоят перед моими глазами, все произнесенные тогда слова словно продолжают звучать в ушах.

Депутат Верховного Совета академик Салык Зиманов, выступавший в качестве председателя комиссии по подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, сделал обстоятельный доклад, отличавшийся глубиной теоретических обобщений и прочностью юридического обоснования. Пос­ле этого он в течение нескольких часов, стоя на трибуне, подробно отвечал на самые разнообразные вопросы. Среди них были и продиктованные искренним стремлением разобраться в существе проблемы, и вопросы, задаваемые с откровенной предвзятостью, выражавшие неприятие самой идеи суверенитета.

О выдающейся компетентности Салыка Зиманова, проявленной им при руководстве работой комиссии, мы и прежде слышали от депутатов, с которыми в то время поддерживали определенные отношения. И все же думаю, что именно тот день стал одним из самых звездных моментов в жизни выдающегося правоведа.

Он сумел убедительно, буквально по пунктам доказать, что проект документа рожден требованиями времени и самой эпохи. Не прибегая к резким заявлениям, не обостряя и без того напряженную атмосферу, не расшатывая нервы присутствовавших, он силой глубокой мысли и неопровержимой логики сумел ясно показать, что Декларация о государственном суверенитете является принципиальным документом, открывающим путь к независимости страны, и что ее историческое и политическое значение для народа поистине огромно.

Логика так логика, дипломатия так дипломатия, этика так этика, красноречие так красноречие, муд­рость государственного деятеля так мудрость государственного деятеля. Все это удивительным образом соединилось в незабываемом выступлении Салыка Зиманова, переплетаясь в единую ткань, словно ремешки искусно сплетенной нагайки.

Хотя декларация была принята в то время, когда республика еще находилась в составе Советского Союза, заложенные в ней основополагающие и принципиальные положения уже ясно указывали, что принятие этого документа станет началом движения к полной независимости и даст в руки реальные механизмы создания нового суверенного государства. Речь идет о верховенстве законов Казахстана над союзными законами, территориальной целостности страны, неприкосновенности ее границ, праве самостоятельно устанавливать внешнеэкономические и внешнеполитические связи, возможности создания собственных Вооруженных сил, введении республиканского гражданства и других фундаментальных принципах. И самое удивительное зак­лючается в том, что всего этого удалось добиться в период, когда казахи составляли даже менее 40% населения республики.

Заключительный этап обсуж­дения декларации проходил в обстановке ожесточенных споров и столкновения противоположных мнений. Впоследствии мне и самому довелось быть депутатом Парламента двух созывов, поэтому хорошо знаю: ни один законопроект не выносится на пленарное заседание, пока все комитеты не дадут по нему положительных заключений. Очевидно, такие заключения были получены и в данном случае.

И тем не менее многие – да, именно многие, а не отдельные – депутаты выражали серьезные сомнения по поводу проекта. Немало было и тех, кто открыто выступал против него. В конечном счете, когда декларация была поставлена на голосование, часть депутатов проголосовала против, а часть воздержалась.

По существу, воздержавшиеся тоже внутренне не поддерживали идею суверенитета. Откровенно говоря, в определенной степени можно понять их растерянность и душевное смятение. Ведь обвинять других проще всего.

Представим, например, человека, родители которого живут в Туле, брат – в Херсоне, а сестра – в Фергане. Как он мог сразу и ­безоговорочно согласиться с тем, что через некоторое время все эти близкие люди станут для него иностранцами, а он сам окажется иностранцем для них?

Осознание общей Родины и принадлежности к единому народу формировалось в массовом сознании не сразу, а постепенно. Ведь даже бывшая Ассамблея народа Казахстана первоначально называлась Ассамблеей народов Казахстана.

Повторю еще раз: этот документ рождался в невероятно тяжелых условиях, в ходе поистине самоотверженной борьбы за государственность. А уже в следующем году, когда на голосование был вынесен проект Конституционного закона о независимости, число выступавших против оказалось значительно меньшим. Следовательно, всего за один год идея государственного суверенитета успела гораздо глубже укорениться в сознании казахстанцев. И путь к этому тоже открыла Дек­ларация о суверенитете.

Когда вспоминаешь выдающие­ся заслуги депутатов Верховного Совета двенадцатого созыва перед нашей государственностью, сердце наполняется гордостью. Испытываешь благодарность судьбе за то, что в переломный момент истории мудрое время вывело на политическую арену таких выдающихся личностей, как Сауык Такежанов, Умирбек Жолдасбеков, Узбекали Жанибеков, Салык Зиманов, Султан Сартаев, Шахмардан Есенов, Ануар Алимжанов, Абиш Кекилбаев, Александр Княгинин, Манаш Козыбаев, Мурат Ауэзов.

В этой связи вспоминается одна история, рассказанная моим близким другом, известным журналистом Жанболатом Аупбаевым. Хотя она и несколько необычна, позволю себе ее привести.

Жанболат, присутствовавший на заседании Верховного Совета в качестве представителя газеты «Халық Кеңесі», во время перерыва зашел в отдельную комнату, предназначенную для курения. Там двое депутатов, покуривая, горячо спорили между собой.

Один возмущенно говорил:

– Мы же с тобой договорились! Почему ты не выступил после меня?

На что второй отвечал:

– Да разве эти… (эпитет пропускаю!) академики дали бы нам рот раскрыть?!

И ведь действительно так было. Как же сегодня не хватает тех замечательных людей, чьи слова убеждали, а сам авторитет внушал уважение.

Кстати, большинство только что названных депутатов были избраны в состав Верховного Совета от общественных, научных и творчес­ких организаций. Из 360 депутатских мандатов 90 были выделены именно таким организациям.

С точки зрения современных представлений о демократии и требований законодательства бесспорно, что подобный принцип формирования Парламента уже устарел. Однако в ту эпоху, на заре суверенитета, на рассвете независимости, присутствие в Парламенте таких образованных, дальновидных, смелых, благородных, авторитетных и убедительных в своем слове людей, несомненно, принесло огромную пользу всем нам.

Главное достижение декларации заключалось в том, что она провозгласила государственный суверенитет республики и определила программу обретения страной политической и правовой независимости. Было заявлено, что укрепление национального достоинства, возрождение и развитие собственной культуры, традиций и языка являются одними из важнейших задач государства.

В документе прямо указывалось, что любые действия, направленные против конституционного строя, в том числе призывы к нарушению территориальной целостности страны, разжигание межнациональной розни, подлежат наказанию в соответствии с законом.

Особо следует подчеркнуть еще одно положение: декларация провозглашала, что вопросы политического, экономического, социального, национально-культурного развития Казахстана, а также его административно-территориального устройства решаются республикой самостоятельно, без чьего-либо вмешательства. Разумеется, это уже фактически признак независимого государства.

Декларация о государственном суверенитете определила характер Казахстана как президентской республики. Было уточнено, что Президент является носителем высшей распорядительно-исполнительной власти. Особо отмечалось, что государственная власть в Казахстане осуществляется на основе принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви.

Есть все основания назвать Дек­ларацию о суверенитете решающим шагом на пути становления государственности нашей страны. Ведь именно этот документ заложил политико-правовую основу Казахстана как независимого государства.

Подобных примеров в мире немало. Так, 1 октября 1949 года Китай провозгласил себя республикой. Новое государство получило название Китайская Народная Республика. С тех пор этот день является главным праздником Китая. То же самое мы видим в Турции. 29 октября 1923 года Ататюрк провозгласил Турцию республикой. И этот день стал главным праздником страны.

В декларации было записано, что государственная власть респуб­лики во внешних отношениях обладает верховенством, самостоя­тельностью и осуществляется в полном объеме. Было также зафиксировано, что мы становимся самостоятельным субъектом международных отношений, определяем внешнюю политику в соответствии с собственными интересами и имеем право участвовать в деятельности Организации Объединенных Наций.

Этот выдающийся документ провозгласил Казахстан суверенным государством. Именно в этом заключается самое главное: во-первых, государством, во-вторых, суверенным. Ведь общеизвестно, что внутри одного государства не может бесконечно существовать другое...

Возможно, некоторые современные читатели удивятся тому, как тогда писалось слово «суверенный» на казахском языке. В то время употреблялась форма «егеменді». Даже нынешняя газета «Egemen Qazaqstan» называлась соответственно «Егеменді Қазақстан».

В казахском тексте декларации использовались такие слова, как «финанс», «таможня», «право». Впоследствии, как известно, в языке закрепились их казахские эквиваленты – «қаржы», «кеден», «құқық».

Да, уже в самом факте признания республики «государством» заключался глубокий смысл. Не менее важное значение имела и формулировка: «Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза». Исключительно важным было также положение: «Граждане всех национальностей республики составляют народ Казахстана». Тем самым провозглашалось, что все мы будем представлять собой единый народ.

Какие возможности открыла дек­ларация? Назову лишь несколько примеров. В этом документе было записано, что на территории республики не допус­кается испытание ядерного оружия. Реа­лизовать это положение на прак­тике мы смогли 29 августа 1991 года. Именно в тот день Указом Президента был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Наш государственный суверенитет позволил республике в дни печально известного авгус­товского путча 1991 года не объяв­лять чрезвычайное положение на территории Казахстана и тем самым фактически не подчиниться требованиям небольшой группы заговорщиков, именовавшей себя ГКЧП. По сути, именно благодаря суверенитету мы в тот критичес­кий момент получили возможность не подчиняться указаниям Кремля. Все это были реальные шаги, наглядно продемонстрировавшие государственный суверенитет страны.

По различным причинам День Республики на определенном этапе утратил свой особый статус. Но справедливость все-таки восторжествовала. В 2022 году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева День Рес­публики был провозглашен национальным праздником страны.

Буквально на днях мы отметим 36-летие нашего государственного суверенитета. Это знаменательный рубеж. К нему мы подходим как обновленная, преобразившаяся страна, как государство, поднявшее на свое знамя идеалы справедливости.

Накануне этого большого юбилея хочется пожелать нашей стране благополучия, народу – мира и спокойствия, дальнейшего рос­та и процветания, неуклонного повышения благосостояния граждан и укрепления нашего национального духа.

В деле дальнейшего возвышения нашей государственности особое значение имеет достойное празднование 25 октября – дня принятия Декларации о государственном суверенитете, документа, открывшего путь к Независимости. Не менее важно широко разъяснять всему обществу, особенно молодому поколению, исключительное историчес­кое значение и особую ценность этого праздника, использовать его как один из действенных инструментов воспитания подлинного патриотизма.