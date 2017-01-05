​Без указания стоимости

Для пострадавших в результате несчастного случая согражданам североказахстанцы собрали больше 2,5 тонн продуктов питания и особенно нужные вещи. Характерная деталь: погрузка велась под прицелом теле- и фотокамер, и когда кто-то из представителей СМИ спросил о стоимости собранного, на него посмот­рели с недоумением – в таких случаях о цене никто не задумывается. Принцип «Чужой боли не бывает» – не просто слова, когда грянула беда.

Североказахстанцы несли дары в здание облсельхозуправления, определенное местом сбора, только с мыслью о том, чем они могут помочь людям. Перерабатываю­щие предприятия поделились продукцией собственного производства: в кузова споро укладывались мешки с мукой от ТОО «Диканши», «Радуга», «Богатырский продукт», «DEZ», макароны от ТОО «Егин», сливочное масло с маркировкой ТОО «Сергеевка сүт өнiмдерi», плюс рас­тительное масло от ТОО «Масло-Дел», сыр от «Тайынша сүтi», а также говяжьи и бараньи туши, присланные из районов М. Жумабаева и Тимирязевского, фасованная гречневая крупа. Коллективы детской библиотеки и Общества деловых женщин собрали теплые вещи. Времени на все понадобилось совсем немного: северянам стоило узнать, что они могут как-то помочь пострадавшим, – и все пришло в движение.