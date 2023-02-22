Без вести пропавшего 20-летнего акмолинца разыскивает полиция

Происшествия, Общество
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20-летний житель города Кокшетау пропал при неизвестных обстоятельствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

20 февраля в управление полиции обратился житель Кокшетау с просьбой разыскать его сына Рахмана Жаслановича Божантаева 2002 года рождения.

Парень 13 февраля выехал в Астану, после его местонахождение неизвестно.

Сотрудники УП Кокшетау направили во все подразделения полиции ориентировки с приметами молодого человека. Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

Приметы пропавшего: рост – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.

«Уважаемые граждане, в случае установления местонахождения Р.Ж. Божантаева либо получения какой-либо информации, просим сообщить в управление полиции Кокшетау по адресу: улица Сатпаева, 1 А либо по телефонам: 8 (7162) 25-78-05, 8-702-877-92-55, 8-778-645-35-79», – обратились к казахстанцам стражи порядка.

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