Без вести пропавшего 20-летнего акмолинца разыскивает полиция

20-летний житель города Кокшетау пропал при неизвестных обстоятельствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
20 февраля в управление полиции обратился житель Кокшетау с просьбой разыскать его сына Рахмана Жаслановича Божантаева 2002 года рождения.
Парень 13 февраля выехал в Астану, после его местонахождение неизвестно.
Сотрудники УП Кокшетау направили во все подразделения полиции ориентировки с приметами молодого человека. Сейчас проводятся розыскные мероприятия.
Приметы пропавшего: рост – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.
«Уважаемые граждане, в случае установления местонахождения Р.Ж. Божантаева либо получения какой-либо информации, просим сообщить в управление полиции Кокшетау по адресу: улица Сатпаева, 1 А либо по телефонам: 8 (7162) 25-78-05, 8-702-877-92-55, 8-778-645-35-79», – обратились к казахстанцам стражи порядка.