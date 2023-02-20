Без вести пропавших казахстанцев в Турции нет – МИД

Информации о пропавших в результате землетрясений казахстанцах в Турции нет. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В результате проведенной работы определено местоположение более чем 190 наших соотечественников, оказавшихся в зоне бедствия… На сегодняшний день информации о пропавших без вести гражданах Казахстана в результате землетрясений в Турции нет. Тем не менее наши дипломаты находятся на связи с местными властями и проверяют списки погибших и пострадавших. Звонков о том, что близкие пропали, не зафиксировано. Все, кто позвонили, нашли своих родных. Списки всегда проверяются», – заверил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

По его информации, с момента сильнейшего землетрясения в Турции в МИД страны и загранучреждения Казахстана поступило более 1,2 тысячи обращений от наших граждан.

«Учитывая разрушенную инфраструктуру, аварийное состояние либо полное разрушение жилищ при содействии наших дипломатов организованы автобусы для перемещения наших соотечественников в безопасные места – в города Анкара и Стамбул, обеспечены питание и проживание. Некоторым гражданам, не имевшим средств, оказано содействие в приобретении авиабилетов до Казахстана.

78 соотечественников в районах бедствия, изъявивших желание вернуться на родину, были доставлены гуманитарными воздушными судами в Алматы и Астану. Этими же бортами в Казахстан были доставлены 24 гражданина Кыргызстана и 5 граждан Турции, являющихся членами семей вернувшихся на родину казахстанцев», – отметил спикер.