Без вести пропавшую 15-летнюю девочку нашли на съемной квартире в Актобе
Без вести пропавшая 15-летняя Аружан Канатова была найдена полицейскими на одной из съемных квартир в Актобе, передает Kazpravda.kz.
Ранее сообщалось о том, что девочка пропала 1 мая.
По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, в ночь с 2 на 3 мая ее нашли на одной из съемных квартир в Актобе. Как оказалось, девочка уехала в Актобе из Уилского района, поссорившись с родителями.
"После ссоры с родителями несовершеннолетняя уехала в город Актобе и не выходила на связь. На поиски были привлечены волонтеры, которые с полицейскими начали поиски. Пропавшая находилась одна на съемной квартире по улице Тургенева. Ночью Аружан была передана сотрудникам Уилского отдела полиции, которые доставили ее родителям. Департамент полиции выражает благодарность и признательность волонтерам, участвовавшим в поисках", – говорится в сообщении.