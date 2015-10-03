Без войн и конфликтов

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Асима БИМЕНДИНА, депутат Мажилиса Парламента РК, член парламентской фракции партии «Нур Отан»
Выступление казахстанского Лидера стало для мирового сообщества подтверждением мудрой и целенаправленной политики Казахстана на благо своего народа и стратегией мирового развития без войн и конфликтов. Будущее поколений сегодня зависит от политики государств, которые не могут существовать раздельно друг от друга. Залог мирного будущего планеты, ее населения закладывается сегодня. Главная задача человечества, по мнению нашего Лидера, – это реализация стратегии, которая бы навсегда избавила человечество от угрозы войн.
План глобальной стратегической инициативы-2045, предложенный разработать к 100-летию ООН Нурсултаном Назарбаевым, – это всеобщая ответственность за развитие человечества.
Наш Президент предложил пять ключевых положений плана, которые подтвердили их актуальность, проницательность, масштабность. Это прежде всего вопросы глобального развития и экономического регулирования, принятие Всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, вопросы применения международных санкций, противодействия международному терроризму и экстремизму. Концепция «Новое Будущее», предложенная Главой государства, предусматривает решение прежде всего вопросов безопасности путем доверия, взаимопонимания между государствами и проведения необходимых реформ во всем мире.
Лидер, думающий о своем государстве и народе, должен видеть горизонты будущего и создавать условия для молодого поколения, так как будущее страны в их руках. Таковы политика и реалии жизни нашего государства. Мирное будущее планеты возможно только при решении существующих проблем сообща.
Предложение о переводе штаб-квартиры ООН в Азию, высказанное Нурсултаном ­Назарбаевым, – серьезный аргумент, немаловажно, где будет расположена штаб-квартира одной из глобальных организаций мира – Организации Объединенных Наций.
Предложения Главы государства своевременные и актуальные, и, безусловно, их реализация необходима во благо будущих поколений планеты. Считаю целесообразным во всех учебных заведениях провести уроки, посвященные выступлению Президента нашей страны на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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