Без выходных и перерывов Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В канун Дня медицинского работника автопарк службы скорой медицинской помощи региона пополнился 37 санитарными «газелями», 13 из которых – реанимобили. Санитарный транспорт приоб­ретен более чем на 128 млн тенге из местного бюджета. Ключи руководителям центров СМП вручил первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев, в выступлении подчеркнувший, что Глава государства придает большое значение охране здоровья населения и повышению качества медицинских услуг, о чем свидетельствуют государственные социальные программы.

Реанимобили оснащены дефиб­рилляторами, дыхательными аппаратами, электрокардио­графами и другой аппаратурой, предназначенной для неотложной помощи. Еще до церемонии вручения ключей врачи реанимационных бригад заняли рабочие места. Они изучили состояние и готовность оборудования, потому что сразу после презентации на площади Независимости «неотложкам» предстоя­ло приступить к работе. По мнению реа­ниматологов, новое поколение автомобилей превосходит «старших братьев» по качеству. Кроме того, в дополнение к комплектам за 2 млн тенге приобретены вакуумная капсула для перевозки потенциального больного при возникновении угрозы распространения особо опасных инфекций и противочумные костюмы.

Транспорт станций скорой помощи – вечный труженик. Если его медицинские бригады и водители сменяются через сутки дежурства, то каждый автомобиль с красным крестом на борту используется все 365 суток без перерывов и выходных. В Караганде его пробег за год достигает 90 тыс. км и более. В раннем износе, а то и в преждевременном выходе из строя незаменимых карет скорой помощи повинны плохие дороги, коих в Караганде хватает. Поломки и постоянные ремонты служат причиной нехватки бригад на линии.

Поэтому для областного центра закуп 28 новеньких автомобилей – острая необходимость, о чем и сказал, поблагодарив за поддержку, директор карагандинской станции скорой помощи Канат Аскаров. Теперь полностью укомплектованная санитарным транспортом областная «неотложка» способна сократить время прибытия бригады по экстренным вызовам до 15–20 минут. Три машины получил Темиртау, по одной прибыло в Сарань, Жезказган, Балхаш, Шахтинск и поселок цементников Актау. «Скорые» стремятся стать скорыми на вызов.



