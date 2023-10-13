Без языка нет нации

Именно этому вопросу необходимо уделять первостепенное внимание. Молодежь должна знать все богатство и значимость родного языка. Донести их до ученика – задача учителя.

Если говорить о подготовке педагогов в вузах, то она пока не имеет четкой направленности на формирование духовной культуры, знакомство школьников с народными обычаями и традициями. Даже такой предмет, как этнопедагогика не преподается во многих педагогических вузах, отсутствуют спецсеминары по формированию духовной культуры учителя. Не включены в содержание программ по практике 3-4-го курса зачетные мероприятия по данной проблеме.

На мой взгляд, вопросы духовного и нравственного воспитания должны проходить красной нитью в Законе «Об образовании», где в первую очередь нужно отразить духовную подготовку учителя.

Каждый предмет должен быть пронизан духовной культурой казахского народа. Не только урок литературы, истории, гео­графии, но даже такой предмет, как математика имеет для этого большие возможности. На семинаре, посвященном обычаям и традициям казахского народа, учительница математики, объясняя целое и дроби, привела пример, напрямую связанный с традиция­ми казахов: соғым – это целое, которое делят на части – сыбаға. У каждого человека три родни: своя родня (өз жұрты – ағайын), родственники со стороны матери (нағашы жұрты), родственники со стороны жены (қайын жұрты, құдалар). На таком уроке ученики не просто осваивают новую тему по математике, но и узнают многие казахские слова, их значение для духовной гармонии человека.

Наши предки хорошо знали психологию, философию, физио­логию. Кругам времени подчинена и жизнь отдельного человека – цепочка двенадцатилетий. У каждого человека через 12 лет наступает мүшелі жас. Это переходный период, сопровождае­мый неустойчивостью личных обстоятельств, ухудшением здоровья, психологическими и социальными сложностями. Это 13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й, 73-й и т. д. годы жизни, требую­щие особого внимания, осмотрительности, осторожности.

Мүшелі жас совпадают с известными современной медицине периодами перестройки гормональной системы человека, временно выводящими организм и психику из состояния равновесия. 13 лет – период полового созревания, 25 лет – прекращение выработки гормона роста, конец физической молодости, 37 лет – известный период психологических кризисов, из-за чего этот рубеж назван американскими учеными «теневой чертой человеческой жизни», 49 лет – выключение функции воспроизводства.

Переход из одного мушеля в другой мыслился как резкая перемена, опасный момент жизни, когда человек особенно беззащитен перед болезнями и всякого рода напастями. Данная возрастная периодизация восхищает нас научной обоснованностью и человеческой мудростью наших предков. Данный фактор тоже можно использовать на уроках биологии, физиологии, анатомии и так далее.

В формировании духовной культуры подрастающего поколения огромную роль играют семья, родители, учителя, школа, вуз. Между ними должна быть тесная взаимосвязь, основная цель которой – воспитание казахстанского патриота, который знает свой родной язык, духовную культуру, традиции, обычаи. То есть каждый урок должен носить воспитательный характер. Например, изучая на уроке литературы «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, учителю следует обратить внимание класса на то, что 13-летний Абай Кунанбаев принимает участие в годовщине смерти Божей от имени семьи Кунанбая. Юный Абай участвует в поминальном мероприятии с большим достоинством, демонстрируя присущие ему организаторские способности. И аксакалы дают ему бата, подчеркивая, что у Кунанбая растет великий сын Абай.

Мудрый педагог при этом непременно спросит у учеников, помогают ли они родителям в их делах, заставляя школьников задуматься о своих действиях и поступках.

Родители, педагоги, воспитатели могут передать подрастающему поколению знания о сложившихся веками традициях и обрядах казахского народа, переплетенных ярким орнаментом пословиц и поговорок, постичь всю самобытную красоту и мудрость родного языка, над которым не властны ни время, ни суровые жизненные обстоя­тельства.

Казахи испокон веков имели и громадную единую территорию, и единый язык, и единую национальную культуру. Десять веков воевали наши предки с монголами, арабами, джунгарами, несмотря на это, сохранили не только свою духовную культуру, обычаи, традиции, но и родной язык. Ученые подчеркивают, что казахский язык является одним из самых богатых языков мира. Фридрих Вильгельм Радлов (1837–1918) в своей книге «Опыт словаря тюркских наречий» писал: «Я считаю великими три языка из всего числа мировых языков – это русский, французский и казахский – один из тюркских языков».

Еще один этнический немец, знаток русского, немецкого и казахского языков Герольд Бельгер писал, что только в 10-томник казахского толкового словаря вошло 2 млн 550 тыс. слов. Для сравнения: язык Шекспира­ имеет 500 тыс. слов, русский язык – 400 тыс. слов, из них 20 тыс. слов – тюркского происхождения.

Великий русский педагог Константин Ушинский писал: «С потерей родного языка теряется нация». Мы чуть не потеряли свой родной язык, сегодня нам очень важно сохранить его.

Ориентиром на пути возрож­дения ана тiлi для нас может служить Япония. Согласно технике «Вакон есай» необходимо «взять знания, выработанные иностранцами, но не позволить им пошатнуть основы японского духа и японского мышления».

В Японии, например, весь процесс обучения проходит на японском языке. Дошкольное, школьное и университетское образование идет только на японском. Ни о каком преподавании предметов и уж тем более научно-естественного цикла (химия, биология, информатика) на английском языке даже речи не идет. Во-первых, нет такой потребности и не ставится задача, чтобы на нем говорили все японцы. Во- вторых, английский – иностранный язык, а здесь во главу угла ставится развитие прежде всего родного.

Введение иностранного языка с его грамматической структурой, логической системой, стилистикой, фразеологизмами и так далее нарушит процесс освое­ния обоих языков – как родного, так и второго. На выходе мы получим так называемых семилингов – людей, которые не владеют в совершенстве ни одним из этих языков, – ни казахским, ни английским.

Восхищение мудростью нашего народа сподвигло меня взяться за написание книги «Народная мудрость казахов о воспитании». Она издана на казахском, русском и английском языках. Работая над книгой, я исходила из того, что родители, педагоги, воспитатели могут использовать этот труд в качестве научно-методического пособия по формированию духовной культуры молодежи.

Если мы воспитаем истинных патриотов, любящих и знающих родной язык, традиции, обычаи, культуру, историю своей Родины, то они сохранят и бережно передадут все духовные традиции будущим поколениям. И эта связь будет продолжаться через века.