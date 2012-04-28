Без заголовка

Постановления

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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 ноября 2011 года № 1370 Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 30 января 2012 года № 8 О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 11 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк развития Казахстана» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 28 октября 2011 года № 160 О внесении изменения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 25 ноября 2011 года № 185 Об утверждении Правил определения агрегированного показателя и максимального размера соотношения общей суммы прощенной безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному показателю, порядка определения расчетного показателя и его размера, оснований и порядка прощения безнадежной задолженности и внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 «Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 25 ноября 2011 года № 185 Об утверждении Правил определения агрегированного показателя и максимального размера соотношения общей суммы прощенной безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному показателю, порядка определения расчетного показателя и его размера, оснований и порядка прощения безнадежной задолженности и внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 «Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 декабря 2011 года № 205 О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 декабря 2011 года № 220 О внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 декабря 2011 года № 221 О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 28 октября 2011 года № 170 О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан Содержание - скачать

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