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Конкурсы
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15 августа 2012 г. 2:43
Конкурсы на 15.08.2012
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00:00
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
00:15
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
00:02
Ландшафты Чарына и Иссыка
00:00
Дом, где рождались шедевры
00:30
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
00:00
Радетельный сын родной земли
00:00
Целая россыпь наград
00:10
От педагога до министра
00:05
Важный шаг к Независимости
00:12
Чтобы помнили
00:11
«Адай» звучит в Швейцарии
00:17
Указ Президента Республики Казахстан
00:17
Указ Президента Республики Казахстан
00:09
Майнить по-белому
00:14
Звезда для маэстро
00:45
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
6 октября 2022 г. 0:15
Экономическое развитие немыслимо без науки
7 октября 2022 г. 9:51
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
6 октября 2022 г. 17:57
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
7 октября 2022 г. 18:55
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
6 октября 2022 г. 8:46
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
6 октября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
6 октября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
6 октября 2022 г. 16:23
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
6 октября 2022 г. 18:34
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
7 октября 2022 г. 0:30
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
7 октября 2022 г. 18:09
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
7 октября 2022 г. 1:00
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
10 октября 2022 г. 19:15
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
9 октября 2022 г. 9:30
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
8 октября 2022 г. 13:52
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
7 октября 2022 г. 19:57
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
6 октября 2022 г. 0:30
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
6 октября 2022 г. 0:00
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
7 октября 2022 г. 23:10
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
6 октября 2022 г. 13:16
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
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Казахстанская правда
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