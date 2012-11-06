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Без заголовка
Конкурсы
6 ноября 2012 г. 5:22
237
Конкурсы на 06.11.2012
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00:00
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
01:30
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
01:00
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
02:30
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
00:30
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
04:30
Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего» прошел в Астане
02:00
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что знания, языков в том числе, – это тренд, это будущее
03:30
В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
04:00
У определенной части горожан появился дополнительный шанс ускорить решение жилищного вопроса
03:00
Нужно с чего-то начинать
08:00
Национальный рейтинг ведущих вузов Казахстана-2023
08:13
Три спецоперации провело МВД по задержанию членов ОПГ "Дикого Армана"
08:50
Алматинку задержали по подозрению в убийстве семилетней падчерицы
10:37
Президент поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области
10:13
Тело пропавшей девочки обнаружили в доме ее земляка в Туркестанской области
04:30
«Алматы закрыт на ремонт!»
05:00
Поэма о трудовом подвиге
04:00
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
03:00
Весна в сердце
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 11:23
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске (фото)
7 июля 2023 г. 18:08
Улицы Павлодара ушли под воду из-за мощного ливня
7 июля 2023 г. 19:20
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
7 июля 2023 г. 13:21
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
7 июля 2023 г. 14:32
МАЭК снова перестал работать
7 июля 2023 г. 17:03
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
7 июля 2023 г. 8:24
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
7 июля 2023 г. 12:07
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
7 июля 2023 г. 9:44
В Астане выбрали самого сильного мужчину
7 июля 2023 г. 16:36
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
7 июля 2023 г. 16:01
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
7 июля 2023 г. 11:57
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
8 июля 2023 г. 11:51
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
8 июля 2023 г. 13:05
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
8 июля 2023 г. 16:49
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
8 июля 2023 г. 10:39
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
8 июля 2023 г. 8:17
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
16 июня 2023 г. 4:00
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
15 июня 2023 г. 12:42
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
16 июня 2023 г. 14:37
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
23 июня 2023 г. 19:21
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
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