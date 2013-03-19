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Без заголовка
Конкурсы
19 марта 2013 г. 9:09
192
Конкурсы на 19.03.2013
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00:22
Билет в детство
03:00
Ни к селу ни к городу
01:00
Сильные духом
02:00
О наших сокровищах узнает весь мир
02:30
Полтора века на страже здоровья
03:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
01:30
В зоосаде новый питомец
04:02
Наши – везде!
04:30
Позитивные тенденции
05:00
Обновление на основе проектов
08:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
06:30
Векторы тюркской интеграции
05:30
Сила бирюзового паспорта
02:30
«Ты здесь на везение не уповай...»
06:00
В поисках проекта-флагмана
08:37
Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом
03:30
Природы неусыпный часовой
03:19
Сами придумали – сами возмущаются
04:00
Никогда не сдаваться
08:47
Именем венгерского поэта назвали улицу в Астане
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
27 октября 2023 г. 10:08
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
27 октября 2023 г. 1:30
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
27 октября 2023 г. 2:30
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
27 октября 2023 г. 2:00
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
27 октября 2023 г. 0:00
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
27 октября 2023 г. 4:30
Анастасия – казахская келін
27 октября 2023 г. 19:30
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
27 октября 2023 г. 6:30
Мирный атом: быть или не быть?
27 октября 2023 г. 3:00
Профессия – дарить тепло
27 октября 2023 г. 1:00
Игры номадов многогранны
27 октября 2023 г. 5:00
Речь, ставшая родной
27 октября 2023 г. 8:22
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
30 октября 2023 г. 10:38
В Казахстане посчитали население
27 октября 2023 г. 12:31
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
27 октября 2023 г. 18:51
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
29 октября 2023 г. 6:39
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
27 октября 2023 г. 8:53
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
27 октября 2023 г. 4:00
Казахский мейнстрим-кинематограф
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
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Ни дня без камеры
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Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
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Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
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23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
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Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 19:45
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6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
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Казахстанская правда
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