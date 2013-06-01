Без заголовка

Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 11 апреля 2013 года № 175
Об утверждении Правил внесения представлений органами национальной безопасности Республики Казахстан об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению преступлений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности
Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 31 августа 2012 года № 347-ө-м
Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)
Содержание - скачать