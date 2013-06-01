Без заголовка

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Приказы
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Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан г. Астана от 11 апреля 2013 года № 175 Об утверждении Правил внесения представлений органами национальной безопасности Республики Казахстан об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению преступлений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 31 августа 2012 года № 347-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7) Содержание - скачать

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