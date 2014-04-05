Без заголовка

Приказ министра образования и науки Республики КазахстанОб утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образованияПостановление правления Национального Банка Республики КазахстанОб утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельностьПриказ министра труда и социальной защиты населения Республики КазахстанОб определении черты бедности на 2 квартал 2014 годаПриказ министра образования и науки Республики КазахстанОб утверждении профессиональных стандартов по педагогическим специальностям технического и профессионального образованияПриказ министра труда и социальной защиты населения Республики КазахстанОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 55)Приказ министра обороны Республики КазахстанОб утверждении Правил отбывания административного ареста военнослужащими на гауптвахтахПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов финансовой полиции Республики Казахстан
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Поступить в казахстанские вузы без ЕНТ могут те, кто отслужил в армии. Причем есть возможность учиться бесплатно
Врачи больше месяца боролись за жизнь пациентки, а однажды в течение суток им пришлось 53 раза «заводить» сердце женщины
Как сохранить единственный в области Улытау духовой оркестр, если в городских музыкальных школах и колледжах больше нет классов духовых инструментов?
Казахстанцы продолжают помогать пострадавшим в землетрясении жителям Турции
Штаб «За честные выборы» продолжает разъяснительную работу, нацеленную на повышение правовой грамотности и информированности граждан об основах выборного законодательства
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Компенсация по тенговым депозитам: когда и куда поступят деньги
Так быть не должно!..
Супруги-юристы заявили о своем избиении сыном известного спортсмена в Алматы
В тренде мировой гуманитаристики и философии
Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции
Число жертв землетрясений в Турции превысило 35,4 тысячи человек
Женщина, которая умела все
Казахстанцы отправили в Турцию юрты. Их возведут в Кахраманмараше
Ритмы формы, энергия цвета
Напавшего с топором на школьников подростка арестовали в Петропавловске
Местное самоуправление – фундамент государства
Новый праздник может появиться в Казахстане
Микс музыки и слова
Не сторонники разбоя
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Няня месяц выносила драгоценности и доллары из дома жителя Актау
Тело казахстанца Мируса Курмашева нашли под завалами в турецком городе Антакья
Местное самоуправление: неосвоенный потенциал
Вторая группа казахстанских спасателей готовится к вылету в Турцию
История Алаш Орды – это история казахской интеллигенции, которая сыграла неоценимую роль в судьбе страны. Имена ее деятелей известны. Но нельзя не вспомнить тех, кто предвосхитил это движение и стоял у его истоков. Один из таких людей – Серали Лапин
Усть-Каменогорска реальный шанс улучшить состояние городской атмосферы
Почти месяц без воды сидят жители одного из самых крупных микрорайонов Алматы
Миллион долларов выделит Казахстан на помощь Турции
В Караганде все еще не работает детская больница, построенная семь лет назад
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 февраля
Резиденции президента передают детям в ряде городов Казахстана
Казахстанские спасатели в Турции: спасены 7 человек, развернут пункт медпомощи
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"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
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На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
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Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
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