меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 470,90
USD 470,90
RUB, 8,83
RUB 8,83
EUR, 496,94
EUR 496,94
Конкурсы
Без заголовка
9 февраля 2013 г. 7:47
Конкурсы на 09.02.2013
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
09:13
Головкин и Канело провели первую дуэль взглядов перед трилогией
09:27
Канело обратился к Головкину перед трилогией: "Этот бой – личное для меня"
10:44
Кому и насколько из работников культуры повысят зарплату с 1 июля, рассказал министр
11:32
Касым-Жомарт Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ
12:16
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана
11:49
Определены победители медиа-премии "AMANAT – 2022"
12:51
Вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ
14:36
Маулен Ашимбаев: Главная цель проводимых реформ – построение справедливого Казахстана
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
20 июня 2022 г. 12:23
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
21 июня 2022 г. 12:30
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
21 июня 2022 г. 17:50
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
20 июня 2022 г. 1:15
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
22 июня 2022 г. 2:15
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
18 июня 2022 г. 10:11
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном
18 июня 2022 г. 9:58
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июня
21 июня 2022 г. 9:35
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
20 июня 2022 г. 2:30
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
18 июня 2022 г. 15:15
Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза. Родные просят справедливости
23 июня 2022 г. 8:57
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
18 июня 2022 г. 9:30
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
22 июня 2022 г. 0:00
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
18 июня 2022 г. 15:30
Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла из Казахстана
18 июня 2022 г. 10:35
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
26 мая 2022 г. 9:18
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
27 мая 2022 г. 19:19
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]