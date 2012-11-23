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Без заголовка
Конкурсы
23 ноября 2012 г. 8:45
78
Конкурсы на 23.11.2012
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01:00
Под председательством Казахстана
00:00
Голос национальной духовности
00:30
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году вырос
02:30
От змей к лимонам
02:00
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах
01:30
Против безнаказанности: Как бороться с домашними тиранами
03:02
Дорога домой
08:04
Костанайский таксист намеренно столкнулся с патрулем, спасаясь от пассажира с ножом
08:21
КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
08:57
В Семее ветер повалил главную ёлку на городской площади
01:50
Когда лошадки помогают
01:20
Из хирурга – в производственника
00:41
Проверка на честность
00:17
Овцеводство: второе дыхание отрасли
00:42
Распоряжение Главы государства
01:00
Распоряжение Главы государства
00:45
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 40-НП
02:20
История жизни – в истории страны
10:41
Почти 400 тыс. казахстанцев по результатам скрининга оказались нездоровы
00:40
Настоящий детектив
4 января 2024 г. 1:00
От польки до вальса
5 января 2024 г. 0:00
Не рукоделие, а сustom art
4 января 2024 г. 16:15
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
4 января 2024 г. 18:30
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
4 января 2024 г. 0:00
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
4 января 2024 г. 16:24
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
9 января 2024 г. 17:01
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
5 января 2024 г. 9:48
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
4 января 2024 г. 15:36
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
4 января 2024 г. 19:14
Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
5 января 2024 г. 1:30
Объединиться в молитвах за мир
4 января 2024 г. 20:00
«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки
4 января 2024 г. 16:35
Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата
5 января 2024 г. 0:30
Энергия саморазрушения
5 января 2024 г. 1:00
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
4 января 2024 г. 16:53
Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска
4 января 2024 г. 0:30
В плену бурана
4 января 2024 г. 17:27
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
4 января 2024 г. 16:46
Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
4 января 2024 г. 3:00
Долгожданный газовый комфорт
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
15 декабря 2023 г. 6:00
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
16 декабря 2023 г. 2:30
В борьбе за автономию и исконные земли
14 декабря 2023 г. 1:00
Шынгыз-хан и генеалогия
16 декабря 2023 г. 2:00
Веками храня единство народа
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
16 декабря 2023 г. 4:00
Как шла борьба за независимость
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
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Казахстанская правда
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