меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
USD, 439,40
USD 439,40
RUB, 4,76
RUB 4,76
EUR, 473,54
EUR 473,54
Без заголовка
Конкурсы
28 декабря 2011 г. 8:22
124
Конкурсы на 28.12.2011
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
01:53
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
01:35
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
02:11
Не уповай на Google – иди к врачу
01:18
Многодетной матери брат не помеха
03:56
Более 50 тыс. саженцев посадили школьники
04:11
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
03:01
Жаркая пора для эпидемиологов настала в Кызылорде
03:31
Единый прейскурант на медуслуги введен в Шымкенте
02:48
В стране работают более 146 тыс. медсестер
05:15
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
04:36
Местный пищепром не отстает
04:54
Что нам стоит дома построить?
07:00
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
05:32
Первые новоселья справили жители подтопленных районов
06:28
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
06:00
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
08:40
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
07:29
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
10:00
Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая
10:30
Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
4 мая 2024 г. 19:58
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
4 мая 2024 г. 11:00
Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило
4 мая 2024 г. 1:30
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
4 мая 2024 г. 18:22
Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай
4 мая 2024 г. 3:00
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
4 мая 2024 г. 18:15
Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев
4 мая 2024 г. 17:49
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
4 мая 2024 г. 16:57
Tesla Илона Маска подала в суд на Tesla Power
4 мая 2024 г. 19:00
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam
4 мая 2024 г. 15:54
Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом
4 мая 2024 г. 17:23
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
4 мая 2024 г. 11:59
«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
4 мая 2024 г. 18:37
Правила приема в школы изменили в Казахстане
4 мая 2024 г. 19:28
Казахстанцы стали чаще посещать концерты
6 мая 2024 г. 20:31
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
7 мая 2024 г. 5:33
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
7 мая 2024 г. 4:00
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
19 апреля 2024 г. 15:40
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
16 апреля 2024 г. 14:34
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
13 апреля 2024 г. 12:00
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
13 апреля 2024 г. 14:30
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
23 апреля 2024 г. 12:14
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
18 апреля 2024 г. 1:30
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
20 апреля 2024 г. 21:02
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
19 апреля 2024 г. 14:37
Когда в Астане отключат отопление
22 апреля 2024 г. 16:43
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
20 апреля 2024 г. 15:16
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
17 апреля 2024 г. 3:30
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
11 апреля 2024 г. 15:48
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
12 апреля 2024 г. 19:00
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
20 апреля 2024 г. 14:00
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]