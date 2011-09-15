Без заголовка

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Приказы
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Совместный приказ Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области ветеринарии Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 14 июня 2011 года № 162 О внесении изменений в приказ и. о. председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 июля 2010 года № 186 «Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению общегосударственных статистических наблюдений по статистике туризма» Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 3 июня 2011 года № 156 О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 18 августа 2010 года № 221 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике инновации и инструкций по их заполнению» Содержание - скачать

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