Без заголовка

Совместный приказОб утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области ветеринарииПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 14 июня 2011 года № 162О внесении изменений в приказ и. о. председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 июля 2010 года № 186 «Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению общегосударственных статистических наблюдений по статистике туризма»Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 3 июня 2011 года № 156О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 18 августа 2010 года № 221 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике инновации и инструкций по их заполнению»
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