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Без заголовка
Конкурсы
6 апреля 2011 г. 5:50
349
Конкурсы на 06.04.2011
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01:00
Жители алматинского микрорайона «Акжар» празднуют долгожданную подачу питьевой воды
00:30
Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпионат мира
00:00
В Астане определились победители Международного конкурса по разработке формы для будущих участников Олимпийских игр по брейкингу и скейтбордингу
02:00
Песню для клипа, посвященного работе пожарных, сотрудник ДЧС Северо-Казахстанской области Марина Самойленко сочинила сама, перевела на казахский и спела на двух языках
04:00
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
03:30
Казахстанские биотехнологи научились распознавать штаммы зоонозных и особо опасных инфекций (ООИ) по их географии – местные они, завозные или же это биооружие
01:30
Два экс-сотрудника городского департамента образования наказаны штрафами за коррупционные преступления
02:30
Больше всего расходов перед учебным годом предстоит родителям первоклассников. А вот сборы к школе учеников 9–11-х классов обойдутся дешевле всего
03:00
В Казахстане в текущем году планируется открыть 146 школ, что обеспечит 130 тыс. ученических мест
04:00
Путь к языку Абая
02:00
Сеньоры нашего двора
00:35
И смех, и слезы, и любовь...
08:25
Вознаграждение инспектору обернулось стократным штрафом для жительницы Мангистау
01:30
Жемчужина Казахстана
03:30
Все для родного народа
03:00
В экипаже только девушки
02:30
Мастер-класс для начинающих журналистов
01:00
Главная цель – Париж-2024
03:30
Уметь чувствовать время
02:35
Под единым шаныраком
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 20:36
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
28 июля 2023 г. 18:46
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
29 июля 2023 г. 9:44
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
28 июля 2023 г. 4:00
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
28 июля 2023 г. 18:55
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
28 июля 2023 г. 20:08
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
28 июля 2023 г. 17:49
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
28 июля 2023 г. 21:09
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
28 июля 2023 г. 19:20
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
28 июля 2023 г. 2:00
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
29 июля 2023 г. 11:43
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
28 июля 2023 г. 0:30
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
29 июля 2023 г. 13:15
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
28 июля 2023 г. 18:02
Директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" задержали по подозрению в коррупции
29 июля 2023 г. 8:31
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
13 июля 2023 г. 3:30
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
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