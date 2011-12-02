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Без заголовка
Конкурсы
2 декабря 2011 г. 10:32
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Конкурсы на 02.12.2011
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02:40
С позиций не отступили
03:40
Путеводная звезда
04:10
«Здесь живу, работаю, говорю»
00:40
Эти Игры останутся в нашей истории
02:10
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии
01:10
Горячий лед
01:40
Впервые в Азии
05:40
Была дача и нет дачи
03:10
«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели
05:10
Миллениалы и поколение Z на рынке труда
04:40
Нет предела совершенству
06:10
Цифровые перспективы и тренды
08:40
Национальный день печати отмечают в Казахстане
06:40
Смотрю в книгу, вижу...
08:11
Скопление 900 машин вызвал сильный снегопад в Жамбылской области
08:29
88 семейных дебоширов без заявлений потерпевших наказали в области Абай
03:10
Продолжая традиции Амре
11:05
Семьям погибших спасателей на руднике в Майкаине погасят кредиты
11:36
Токаев произвел кадровое назначение
09:59
Президент: Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии
29 января 2024 г. 6:00
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
27 января 2024 г. 12:00
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
26 января 2024 г. 0:00
К вулкану по полярному плато
26 января 2024 г. 18:35
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
26 января 2024 г. 19:38
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
26 января 2024 г. 20:17
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
26 января 2024 г. 20:03
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
26 января 2024 г. 3:00
Вспомнить забытое старое…
26 января 2024 г. 19:00
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
26 января 2024 г. 18:45
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
26 января 2024 г. 19:17
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
26 января 2024 г. 0:30
Сам себя не оценишь – никто не оценит
27 января 2024 г. 10:30
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
27 января 2024 г. 11:00
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
27 января 2024 г. 10:00
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
26 января 2024 г. 18:00
Вопросы сотрудничества с Китаем обсудил Роман Скляр с Хао Минцзинем
27 января 2024 г. 18:00
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
27 января 2024 г. 17:30
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
27 января 2024 г. 13:00
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
26 января 2024 г. 3:30
Врачебная ошибка
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
18 января 2024 г. 2:00
Казахстанская Коко Шанель
16 января 2024 г. 20:29
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
16 января 2024 г. 22:00
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
17 января 2024 г. 15:26
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
12 января 2024 г. 18:25
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
12 января 2024 г. 19:48
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
9 января 2024 г. 17:01
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
10 января 2024 г. 16:01
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
12 января 2024 г. 17:55
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
12 января 2024 г. 19:09
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
12 января 2024 г. 18:11
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
5 января 2024 г. 9:48
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
12 января 2024 г. 18:00
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
5 января 2024 г. 17:44
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
12 января 2024 г. 17:04
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
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Казахстанская правда
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