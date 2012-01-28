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Миссия на космическую станцию
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Поселок Актау готовится к 75-летию
Июнь открывает лето
И хомяки целы, и дачники сыты
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
«Ювелиры» своего дела
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
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За пластиковую бутылку – шоколад
Вот куда слетаются аисты!
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В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
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Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
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Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
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Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Во имя идеалов добра и милосердия
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Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
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Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
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В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

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