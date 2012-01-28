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Без заголовка
Конкурсы
28 января 2012 г. 8:50
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Конкурсы на 28.01.2012
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Под сенью Вечно Синего Неба
00:00
В страну завезли еще одну партию керкуланов
01:00
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
00:30
Миссия на космическую станцию
01:30
На одной волне
02:30
Будущее – в руках молодежи
03:00
Когда язык – это сказка
04:00
Практика и погружение в профессиональную среду
03:30
Поселок Актау готовится к 75-летию
00:00
Июнь открывает лето
00:30
И хомяки целы, и дачники сыты
01:42
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
01:00
«Ювелиры» своего дела
02:32
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
02:00
Хотел быть хирургом и стал им
02:29
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
02:33
За пластиковую бутылку – шоколад
04:32
Вот куда слетаются аисты!
03:00
Без предварительных договоров
03:00
Не ходи, если не хочется
7 июня 2025 г. 19:30
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
10 июня 2025 г. 16:52
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
8 июня 2025 г. 13:51
Назначен новый министр обороны Казахстана
7 июня 2025 г. 12:30
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
8 июня 2025 г. 16:41
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
6 июня 2025 г. 0:00
Десятое дыхание
10 июня 2025 г. 17:13
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
6 июня 2025 г. 3:00
На перекрестках братских встреч
6 июня 2025 г. 0:00
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
6 июня 2025 г. 2:30
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
11 июня 2025 г. 6:00
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
9 июня 2025 г. 14:35
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
6 июня 2025 г. 15:00
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
6 июня 2025 г. 6:30
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
10 июня 2025 г. 1:00
Восточный путь Турсуна Султанова
6 июня 2025 г. 9:11
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
6 июня 2025 г. 9:14
Во имя идеалов добра и милосердия
6 июня 2025 г. 8:05
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
7 июня 2025 г. 10:30
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
6 июня 2025 г. 1:00
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
5 июня 2025 г. 4:00
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
4 июня 2025 г. 2:31
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
23 мая 2025 г. 16:42
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
21 мая 2025 г. 19:56
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
21 мая 2025 г. 10:06
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
23 мая 2025 г. 10:26
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
19 мая 2025 г. 8:44
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
20 мая 2025 г. 9:16
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
23 мая 2025 г. 0:30
Тайны городского парка
26 мая 2025 г. 9:07
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
14 мая 2025 г. 2:00
У адвоката – особый статус в системе правосудия
20 мая 2025 г. 15:04
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
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Казахстанская правда
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