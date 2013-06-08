меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 473,91
USD 473,91
RUB, 7,94
RUB 7,94
EUR, 474,29
EUR 474,29
Конкурсы
Без заголовка
8 июня 2013 г. 2:11
Конкурсы на 8.06.2013
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
10:40
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
00:00
Указ Президента Республики Казахстан
13:01
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
00:15
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
00:00
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
01:56
Хотели как лучше, а стало хуже
01:49
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
08:58
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
01:38
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
00:00
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
01:53
Право быть избранным
01:54
На вынужденной диете
01:57
Плюс 1 тенге к тарифу
09:55
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
02:01
Вкусные музыкальные пирожные
02:02
Молитва во имя мира
01:54
Заслон для монополии власти
08:39
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
09:39
Инновационный путь Школы 21 века
08:19
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
12 сентября 2022 г. 13:01
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
12 сентября 2022 г. 12:26
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
12 сентября 2022 г. 16:07
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
12 сентября 2022 г. 11:48
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
12 сентября 2022 г. 11:05
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
13 сентября 2022 г. 0:30
Тору перевели на казахский язык
13 сентября 2022 г. 15:18
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
12 сентября 2022 г. 16:45
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
12 сентября 2022 г. 11:21
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
12 сентября 2022 г. 14:00
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
12 сентября 2022 г. 12:21
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
12 сентября 2022 г. 12:41
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
13 сентября 2022 г. 10:38
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
12 сентября 2022 г. 13:11
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
12 сентября 2022 г. 14:17
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
16 августа 2022 г. 1:32
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
16 августа 2022 г. 17:28
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
16 августа 2022 г. 0:30
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
16 августа 2022 г. 11:41
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
16 августа 2022 г. 12:43
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
17 августа 2022 г. 8:15
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
19 августа 2022 г. 19:32
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
18 августа 2022 г. 19:02
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
16 августа 2022 г. 2:30
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]