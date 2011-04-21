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Конкурсы
Без заголовка
21 апреля 2011 г. 3:18
Конкурсы на 21.04.2011
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02:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
00:40
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
01:00
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
01:15
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
01:45
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
02:45
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
01:30
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
02:15
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
03:45
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
00:06
За три моря с талисманом
02:30
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
02:59
Всей семьей как на праздник
03:15
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
03:30
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
03:00
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
03:11
Важный инструмент демократии
01:09
Я пел гимн на восьмитысячниках
01:08
Осознанный и ответственный выбор
03:07
Активность и неравнодушие
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
30 мая 2022 г. 12:30
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
31 мая 2022 г. 0:15
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
31 мая 2022 г. 1:30
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
30 мая 2022 г. 0:01
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
1 июня 2022 г. 0:00
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
31 мая 2022 г. 1:15
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
30 мая 2022 г. 0:15
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
30 мая 2022 г. 1:30
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
31 мая 2022 г. 0:45
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
30 мая 2022 г. 0:45
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
30 мая 2022 г. 1:45
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
31 мая 2022 г. 0:30
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
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Казахстанская правда
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