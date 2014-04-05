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Без заголовка
Конкурсы
5 апреля 2014 г. 0:00
54
Конкурсы на 05.03.2014 -
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00:00
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
01:30
Работать на земле дано не каждому
00:30
Перспективы глобальны, как и проблемы
01:00
Деньги для больших дел
02:00
Случайности не случайны
03:00
Работа особого режима
02:30
Жизнь коротка – искусство вечно
03:00
Последний аргумент
00:00
Новый бренд Казахстана
01:45
Под единым шаныраком
00:30
Центр притяжения молодежи
08:02
Пропавшего в степи пастуха в Костанайской области нашли живым
09:51
Арестованы 9 должностных лиц шахты им. Костенко – Генпрокуратура
08:21
Россия сняла ограничения по ввозу казахстанской говядины и молока
01:00
Страна вводит новые мощности
01:30
Наведем порядок сообща
00:26
Деньги есть, идеи – тоже
01:00
С корейским акцентом
02:00
К управлению экономикой нужны новые подходы
02:30
Перепелиный Техас у нас!
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
12 января 2024 г. 19:48
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
12 января 2024 г. 18:25
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
12 января 2024 г. 19:09
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
12 января 2024 г. 17:55
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
12 января 2024 г. 18:11
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
12 января 2024 г. 18:00
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
12 января 2024 г. 17:34
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
12 января 2024 г. 17:04
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
12 января 2024 г. 18:47
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
13 января 2024 г. 14:23
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
13 января 2024 г. 17:56
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
12 января 2024 г. 17:25
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
13 января 2024 г. 15:00
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
13 января 2024 г. 12:30
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
13 января 2024 г. 15:30
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
10 января 2024 г. 16:01
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
13 января 2024 г. 10:30
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
13 января 2024 г. 12:00
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
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