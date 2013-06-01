Без заголовка

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 декабря 2012 года № 1741 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2223 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства обороны Республики Казахстан» и от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 мая 2013 года № 538 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2012 года № 1091 «Об утверждении Правил обеспечения жильем военнослужащих» Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 25 февраля 2013 года № 69 О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам деятельности банков второго уровня на рынке ценных бумаг Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 25 февраля 2013 года № 77 «О приостановлении действий некоторых пунктов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 249 «Об утверждении Правил пенсионного обеспечения страховыми организациями Республики Казахстан за счет пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета» и постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 февраля 2013 года № 119 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 мая 2013 года № 515 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2009 года № 317 «Об утверждении Правил присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации «Оркен» для оплаты обучения одаренных детей в специализированных организациях образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 мая 2013 года № 529 О реорганизации отдельных республиканских государственных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан Содержание - скачать

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