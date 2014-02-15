Без заголовка

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Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов
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Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
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Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
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В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
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Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
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Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
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