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Без заголовка
Конкурсы
12 июня 2012 г. 7:32
77
Конкурсы на 12.06.2012
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00:00
Не рукоделие, а сustom art
00:30
Энергия саморазрушения
01:00
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
01:30
Объединиться в молитвах за мир
09:48
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
02:00
Развивается и движется вперед
01:00
Песня жить помогает
08:15
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
08:12
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
08:40
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
02:20
Под лаской вкрадчивой резца
04:00
Лайфхаки от Анны
08:05
Гололед и ветер прогнозируют в Казахстане
01:30
Гримасы тендера
00:00
Льется музыка
10:10
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
10:04
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
02:30
Премьеры, гастроли, победы...
01:57
Перепелки из инкубатора
03:00
Обманчивая тишина степи
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
29 декабря 2023 г. 20:06
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
31 декабря 2023 г. 12:30
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
31 декабря 2023 г. 16:30
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
31 декабря 2023 г. 17:30
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
31 декабря 2023 г. 17:00
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
31 декабря 2023 г. 15:00
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
31 декабря 2023 г. 13:00
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
31 декабря 2023 г. 14:00
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
8 декабря 2023 г. 4:00
Судебная система в контексте реформ
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
15 декабря 2023 г. 6:00
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
8 декабря 2023 г. 18:23
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
16 декабря 2023 г. 2:30
В борьбе за автономию и исконные земли
9 декабря 2023 г. 11:58
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
14 декабря 2023 г. 1:00
Шынгыз-хан и генеалогия
8 декабря 2023 г. 19:36
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
8 декабря 2023 г. 19:10
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
8 декабря 2023 г. 19:55
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
16 декабря 2023 г. 2:00
Веками храня единство народа
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
8 декабря 2023 г. 18:42
Арестован глава департамента экологии ВКО
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
16 декабря 2023 г. 4:00
Как шла борьба за независимость
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
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Казахстанская правда
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