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Без заголовка
Конкурсы
14 февраля 2014 г. 6:03
89
Конкурсы на 14.02.2014 -
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00:00
Здесь чтят традиции кочевников
00:30
На дорогах Костаная совсем небезопасно
01:03
Духовный храм в формате open space
01:32
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
02:00
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
08:00
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
01:35
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
02:10
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
02:31
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
03:15
Когда каждый шаг – подвиг
02:22
Мусор у нас в головах…
02:43
Наша задача – поднять культуру чтения
03:00
Торговля – движущая сила экономического роста
03:38
Товарооборот намечено удвоить
08:07
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
08:18
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
08:35
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
08:41
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
08:56
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
1 августа 2024 г. 9:09
Токаев произвел назначения в своей администрации
2 августа 2024 г. 2:00
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
1 августа 2024 г. 5:31
АЭС: быть или не быть?
2 августа 2024 г. 0:00
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
3 августа 2024 г. 14:11
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
2 августа 2024 г. 1:00
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
1 августа 2024 г. 1:30
Две недели без газа и горячей воды
1 августа 2024 г. 2:30
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
3 августа 2024 г. 12:00
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
3 августа 2024 г. 13:40
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
3 августа 2024 г. 13:09
Несколько участков дорог перекроют в Астане
1 августа 2024 г. 19:23
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
1 августа 2024 г. 0:00
Этот ролик обжег сердца
3 августа 2024 г. 12:37
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
3 августа 2024 г. 6:00
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
2 августа 2024 г. 20:28
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
3 августа 2024 г. 14:43
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
3 августа 2024 г. 4:30
Пищепром: товарный гость в своей стране?
1 августа 2024 г. 17:37
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
1 августа 2024 г. 19:10
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
16 июля 2024 г. 20:00
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
20 июля 2024 г. 19:09
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
12 июля 2024 г. 16:55
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
13 июля 2024 г. 0:00
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
13 июля 2024 г. 0:30
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
13 июля 2024 г. 1:30
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
12 июля 2024 г. 19:42
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
13 июля 2024 г. 1:00
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля 2024 г. 2:00
У доброго хозяина и озеро икру мечет
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В Таразе открылся филиал российского университета
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Представлена концепция развития искусственного интеллекта
13 июля 2024 г. 3:30
Все, что вы еще не знали об ОСМС
20 июля 2024 г. 0:00
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
20 июля 2024 г. 1:00
«Цифра» на службе у недропользователей
20 июля 2024 г. 5:32
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
20 июля 2024 г. 2:30
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
20 июля 2024 г. 4:34
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
24 июля 2024 г. 3:29
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
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